معهد الإدارة يعلن نتائج القبول في برامجه الإعدادية للفصل الأول

أعلن معهد الإدارة العامة أسماء الدفعة الأولى من المقبولين والمقبولات في برامجه الإعدادية المنفذة في الفصل الأول من العام التدريبي الجديد 1436 / 1437ه، الذي سيبدأ يوم 8 /11 /1436ه. ونشر المعهد أسماء المقبولين والمقبولات على موقعه الإلكتروني www.edu.ipa.sa. وحدد يوم الثلاثاء 26 /11 /1436ه، موعدًا لاستقبال وثائق المقبولين عن طريق البريد الممتاز.

وأهاب المعهد بالمتقدمين والمتقدمات الذين لم يتم قبولهم في الدفعة الأولى ولديهم الرغبة في الالتحاق ببرامج المعهد الإعدادية بالدخول لموقع النتائج من خلال الموقع الإلكتروني للمعهد وتأكيد رغبتهم قبل نهاية دوام يوم الثلاثاء 26 /10 /1436ه، لكي يتم إدراجهم ضمن مرحلة المفاضلة في المقبولين في الدفعة الثانية التي سيتم الإعلان عنها يوم الأربعاء 27 / 10 / 1436ه، وكذلك في الدفعة الثالثة التي سيتم الإعلان عنها يوم الاثنين 2 / 11 / 1436ه.