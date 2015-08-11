"منتدى الشرق الأوسط" يدشن حملة لحل الأحزاب ذات المرجعية الدينية

عقد الدكتور سمير غطاس، مدير منتدى الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية والأمن القومى، اجتماعا مغلقا مساء أمس الإثنين مع مجموعة من الشباب، وذلك للتجهيز والإعداد لمؤتمر تدشين "الحملة الشعبية لحل الأحزاب ذات المرجعية الدينية"، المقرر عقده فى 18 من الشهر الجارى.

وانتهى الاجتماع إلى أنه سيتم التواصل مع مجموعة من الشخصيات العامة – أغلبهم أعلن دعم فكرة حل الأحزاب الدينية- ومن بينهم الدكتورة كريمة الحفناوى، والدكتور ثروت الخرباوى، والدكتور جمال زهران، والمستشار نجيب جبرائيل، والدكتور صابرى الباجا، مسئول الجالية المصرية فى أمريكا، المهندس حمدى الفخرانى، الدكتورة إيناس عبد الدائم، الدكتور صلاح جودة، الدكتور سمير غطاس، الشيخ مظهر شاهين، المهندس ياسر قورة، المستشارة تهانى الجبالى، محمد العرابى".

وقال محمد عطية المتحدث باسم مبادرة حل الأحزاب الدينية لـ"اليوم السابع" إنه من المقرر عقب عقد أول اجتماع للحملة أن تشكيل فريق قانونى للبدء فى إجراءات ملاحقة الأحزاب الدينية لوقف نشاطها فى مصر ومن بينها حزب النور والجبهة السلفية وأى جبهة سياسية تعمل بخلفية دينية.

وأضاف المتحدث باسم الحملة الشعبية لحل الأحزاب الدينية أن هناك شقا سياسيا وشعبيا خلال تدشين وعمل هذه المبادرة، حيث سيتم جمع توقيعات فى محافظات الجمهورية المختلفة للتأكيد على الرفض الشعبى لوجود أحزاب دينية فى مصر.

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