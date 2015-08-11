"القومى للامتحانات": الانتهاء من إعداد "بنوك أسئلة القدرات" أوائل سبتمبر

قال الدكتور مجدى أمين، مدير المركز القومى للامتحانات، إن المركز ينتهى من إعداد بنوك الأسئلة بداية سبتمر المقبل لتكون جاهزة مع دخول الدراسة.

وأضاف أمين فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن بنك الأسئلة يحتوى على نسبة تصل إلى 30% للقدرات، ومهارات التفكير، موضحا أنها تطبق على طلاب الشهادات العامة الابتدائية الإعدادية والثانوية العامة عن طريق عقد اختبارات تجريبية للطلاب.

وأشار مدير المركز القومى للامتحانات إلى أن الامتحانات المقرر عقدها للطلاب تتم كل ترم دراسى مرتين بواقع 4 مرات خلال العام الدراسى، موضحا أن الامتحانات وبنوك الأسئلة تحتوى على نماذج لأسئلة تأتى فى الامتحانات نهاية العام الدراسى.

وأوضح مجدى أمين، أن بنك الأسئلة وضعها متخصصون فى المواد الدراسة وخبراء من المركز القومى للامتحانات، مشيرا إلى أن شرطها الأساسى أن تكون مطابقة لمواصفات الورقة الامتحانية.

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