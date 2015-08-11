وزير الخارجية الأردنى السابق: الإسلاميون بحاجة إلى مراجعة خطابهم السياسى

أكد وزير الخارجية الأردنى السابق مروان المعشر أن الإسلاميون فى الوطن العربى بحاجة إلى مراجعة خطابهم السياسى، وأن الاستقرار الذى كان موجودا فى الدول العربية قبل الثورات الأخيرة كان استقرارا مزيفا غير مبنى على أسس صحيحة.

وأضاف المعشر أثناء حديثه لبرنامج بصراحة مع الإعلامية زينة اليازجى على قناة سكاى نيوز عربية أنه لم يكن لداعش أن تتمدد فى العراق لولا أنها وجدت البيئة المناسبة لها وأن هزيمتها ليست عملا سهلا.

وأشار إلى داعش لا تمثل خطرا سياسيا فقط على العرب ولكنها أيضا تمثل خطرا ثقافيا، وأن الولايات المتحدة لا ترى أن داعش تمثل خطرا استراتيجيا عليها لذلك فهى تتعامل مع الأزمة فقط دون مواجهة حاسمة، وأنها لا تريد مزيدا من الانغماس فى مشكلات المنطقة.