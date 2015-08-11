غدًا.. انتهاء مهلة "استشارى سد النهضة" لتسليم العرض الفنى المعدل

تنتهى، غداً الأربعاء، المهلة التى حددتها اللجنة الفنية لسد النهضة، للمكتبين الاستشاريين لتسليم العرض الفنى "المعدل"، طبقًا لخارطة الطريق التى اتفق عليها وزراء الرى والمياه بالدول الثلاث فى اجتماع الخرطوم الأخير، وذلك لصعوبة الجوانب الفنية المطلوبة فى الدراسات.

ويقوم الخبراء فى كل دولة من الدول الثلاث "مصر والسودان وإثيوبيا"، بدراسة العرض الفنى على المستوى الوطنى لمدة أسبوع لمراجعته، وبعدها يتم عقد الجولة الثامنة لاجتماعات اللجنة الفنية لسد النهضة فى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، على مدار يومى 20 و21 أغسطس .

وأكدت مصادر بملف النيل، أن العرض الفنى المعدل سيكون فى متناول الدول الثلاث الأربعاء، وستقوم كل دولة بدراسته وتقييمه، على حدة، ثم التشاور والتوافق عليه، خلال أسبوع على الأكثر، يليه الاجتماع فى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا 20 أغسطس، ثم فتح العرض المالى ثم إعطاء المكتب القانونى الدولى "كوربت" نسخة من العرضين لإعداد العقد، واتفاق الدول الثلاث على موعد لتوقيع العقد مع الشركتين .

وأضافت المصادر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه بعد قبول العرض الفنى من المكتبين سيتم فتح العرض المالى المقدم من المكتبين الاستشاريين الفرنسى والهولندى، وبعد ذلك تبدأ مرحلة صياغة العقود الفنية والمالية ومراجعتها مع المكتب القانونى الدولى الإنجليزى "كوربت"، بما يتضمن ضرورة الالتزام بالجدول الزمنى المقرر والمتفق عليه، لإنهاء الدراسات الخاصة بتأثيرات السد، والتى تم ذكرها فى وثيقة المبادئ.

وأشارت المصادر، إلى أنه من المقرر أن يقوم المكتبان بالاشتراك فى جميع عناصر الدراسات المطلوبة، وفقًا لما اتفقت عليه الدول الثلاث، بعدم تكليف كل مكتب بالقيام بإحدى الدراسات منفردًا، وإنجاز الدراسات الهيدروليكية والاقتصادية والاجتماعية لسد النهضة الإثيوبى فى مدة لا تتجاوز 11 شهرًا.

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