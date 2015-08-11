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فؤاد بدراوى: المصالحة مع البدوى "صعبة".. وسأخوض الانتخابات بدائرة طلخا

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فؤاد بدراوى: المصالحة مع البدوى "صعبة".. وسأخوض الانتخابات بدائرة طلخا فؤاد بدراوى: المصالحة مع البدوى "صعبة".. وسأخوض الانتخابات بدائرة طلخا
قال فؤاد بدراوى عضو تيار إصلاح الوفد، إنه سيخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة بدائرة طلخا ونبروه بمحافظة الدقهلية، مشيرا إلى أن عددا من أعضاء التيار سيخوضون انتخابات البرلمان المقبلة بنظام الفردى وسيكون له عدد من اللقاءات مع أهالى دائرته خلال الأيام المقبلة.

أضاف بدراوى، لـ"اليوم السابع"، أن افتتاح المقر الجديد لتيار الإصلاح سيكون يوم الجمعة المقبل، وهذا المقر لن يكون بديلا عن حزب الوفد على الإطلاق وليس حزبا موازيا وسيستعيد الوفديون حزبهم قريبا جدا، مشيرا إلى أن المصالحة مع رئيس حزب الوفد الدكتور السيد البدوى تعتمد على مصداقيته فى الحوار وقناعته بضرورة إجراء تعديل فى لائحة الحزب، وهذا الامر بات صعبا فى ضوء المعطيات الأخيرة.


>بالفيديو..فؤاد بدراوى:الوفد يمر بحالة متردية وأعضاؤه يسعون لأخونه الحزب.. ومواقف البدوى مهزوزة

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مصر 365

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