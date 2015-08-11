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"مصر بلدى": "الجبهة المصرية" تعتمد 288 مرشحًا على المقاعد الفردية

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"مصر بلدى": "الجبهة المصرية" تعتمد 288 مرشحًا على المقاعد الفردية "مصر بلدى": "الجبهة المصرية" تعتمد 288 مرشحًا على المقاعد الفردية
قال قدرى أبو حسين رئيس حزب بلدى وعضو المجلس الرئاسى لائتلاف الجبهة المصرية، إن المجلس الرئاسى للائتلاف ناقش خلال اجتماعه أمس، الاستعدادات للانتخابات البرلمانية على القوائم والفردى، والتنسيق مع الكيانات السياسية الأخرى، على رأسها "فى حب مصر".

وأضاف أبو حسين لـ"اليوم السابع"، أن لجنة الانتخابات الخاصة بالائتلاف عرضت على أعضاء المجلس الرئاسى أسماء 288 مرشحًا لنظام الفردى، بعدد من المحافظات المختلفة، علاوة على عرض لجنة الانتخابات استعداداتها لمواصلة العمل لاستكمال باقى المحافظات على مستوى المقاعد الفردية.

وأوضح رئيس حزب مصر بلدى، إن المجلس الرئاسى سيلتقى قائمة فى حب مصر خلال الأسبوع الجارى، مؤكدًا أن المشاورات ليست معطلة، وأن الائتلاف جاهز بقوائمه، لكنه يعطى الأفضلية لتدشين قائمة موحدة.


>- الجبهة المصرية تنتظر تحديد "فى حب مصر" لموعد اجتماع حسم المشاورات

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مصر 365

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