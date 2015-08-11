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طفل جزائري يبكي ويطلب الزواج من نجوى كرم

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طفل جزائري يبكي ويطلب الزواج من نجوى كرم طفل جزائري يبكي ويطلب الزواج من نجوى كرم

الثلاثاء 11-08-2015 07:09

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي لطفل يبدو أنه من الجنسية الجزائرية، يبكي بشكل هيستيري لأن الفنانة نجوى كرم لم ترد على رسالة كان قد أرسلها لها، على حد قوله.

وقال الطفل الذي يدعى أنور، إنه يحب نجوى كرم كثيراً ويريد الزواج منها، معبراً عن رفضه لوجود عدد كبير من المعجبين لنجوى، وقال الطفل إنه يرى نجوى أجمل من والدته، وأرسل لها قبلة في ختام الفيديو طالباً منها الرد عليه.
من جهتها، قامت نجوى بعمل ريتويت للمواقع الالكترونية التي تناولت الخبر، من دون أن تعلق بشكل مباشر على الفيديو.

 

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