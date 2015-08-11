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بالفيديو والصور.. مسيرة بالسيارات للمصريين فى لندن احتفالا بقناة السويس

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شهدت العاصمة البريطانية لندن، مظاهر احتفالات متنوعة بمناسبة افتتاح قناة السويس الجديدة، بالانطلاق من أمام السفارة المصرية فى مسيرة بالسيارات التى تحمل علم وبالونات بألوان العلم، وصورًا للرئيس عبد الفتاح السيسى.

وتجولت المسيرة فى شوارع لندن بالهتافات والزغاريد، فيما تجمع العشرات من المصريين المقيمين بلندن، للمشاركة بالاحتفال والتعبير عن سعادتهم بمشروع القناة.

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015


>- بالصور.. وزراء الزراعة والرى والتنمية يتفقدون سحارة سرابيوم شرق القناة

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مصر 365

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