رسميا.. حزب الدستور يجرى انتخاباته الداخلية 28 أغسطس

قررت اللجنة المشرفة على انتخابات حزب الدستور، عقد انتخابات حزب الدستور على مناصب رئيس الحزب، والأمين العام، وأمين الصندوق، بنظام القائمة المغلقة، يوم الجمعة الموافق 28 أغسطس 2015، وذلك بناء على الكشوف النهائية للقوائم المرشحة التى تم الإعلان عنها مسبقا.

وقالت اللجنة المشرفة على انتخابات حزب الدستور، فى بيان لها اليوم الثلاثاء، إنه سيكون آخر موعد لطلب إقامة مقرات انتخابية بالمحافظات المختلفة هو يوم الثلاثاء الموافق ١٨ أغسطس 2015، وذلك وفقا للشروط والإجراءات الخاصة بإقامة المقرات الانتخابية والتى تم الإعلان عنها مسبقا، على أن يتم الإعلان عن المقرات الانتخابية يوم الجمعة الموافق ٢١ أغسطس 2015.

وأوضحت اللجنة أن الانتخابات ستجرى وفقا للكشوف النهائية للناخبين الصادرة عن لجنة الإشراف على انتخابات حزب الدستور، وذلك بعد حذف الأعضاء الذين تم إسقاط عضويتهم بناء على الإيميل الرسمى المرسل إلى اللجنة من لجنة القيم والمصدق عليه من مجلس الحكماء بحزب الدستور، مشيرة إلى أنه بخلاف القوائم الأربعة التى تم قبول أوراق ترشحها بشكل نهائى، يحق لباقى أعضاء الحزب المدرجة أسماؤهم بالكشوف النهائية للناخبين التقدم بأوراق ترشحهم، وذلك خلال موعد أقصاه 12 أغسطس، وتعلن الكشوف الأولية للمرشحين يوم 13 أغسطس، ويتم تلقى الطعون حتى يوم 14 أغسطس، وتعلن الكشوف النهائيه للمرشحين يوم 15 أغسطس.

وأشارت إلى أنه تم إخطار لجنة شئون الأحزاب السياسية رسميا بالدعوة إلى انعقاد انتخابات حزب الدستور بخطاب صادر من رئيس الحزب بصفتها الممثل القانونى للحزب، ومرفق صورة الخطاب الذى تم تسليمه رسميا من رئيس الحزب إلى لجنة شئون الأحزاب السياسية، بالإضافة إلى إرسال خطاب رسمى من الحزب إلى كل من المجلس القومى لحقوق الإنسان والمجلس القومى للمرأة وذلك لطلب اشتراكهم فى المراقبة على انتخابات الحزب.