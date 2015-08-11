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مهرجان موسيقى الصحراء يكرم "مميش" ويهدى دورته الأولى لقناة السويس الجديدة

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مهرجان موسيقى الصحراء يكرم "مميش" ويهدى دورته الأولى لقناة السويس الجديدة مهرجان موسيقى الصحراء يكرم "مميش" ويهدى دورته الأولى لقناة السويس الجديدة
أعلنت إدارة مهرجان الدولى الأول لموسيقى الصحراء برئاسة وليد الدرمللى، إهداءها دورتها الأولى إلى افتتاح قناة السويس الجديدة لتستكمل الاحتفال بالقناة بهذا المهرجان الدولى الذى أتى موعده متواكبا مع الاحتفالات، وتشارك فيه دول أوروبية وعربية وإفريقية.

من جانبه صرح المستشار الإعلامى ياسر حماية، أن المهرجان سيكرم الفريق مهاب مميش بإهدائه درع المهرجان، وذلك على مجهوده الكبير خلال الفترة الماضية لإقامة هذا المشروع القومى العملاق الذى أعاد لمصر مكانتها وسط العالم وقوتها وقوة رجالها المعهودة عليها تحت رعاية وإرشادات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وقالت خلود هشام المدير التنفيذى للمهرجان، أن هذا القرار جاء استجابة لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسى، لإقامة الحفلات الفنية واستمرار الاحتفاليات خلال هذه الفترة لنثبت للعالم كله أن مصر آمنة مستقرة، موجهة الشكر لكل الجهات الأمنية على تعاونهم مع المهرجان وتسهيلات الإجراءات اللازمة لإقامته والوزارات الراعية التى بذلت مجهودا كبيرا ودعما للمهرجان ليخرج بصورة تليق باسم مصر أمام العالم كله.

جدير بالذكر أن المهرجان يرأسه شرفيا الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء الأسبق، و تحت رعاية الهيئة العامة لتنشيط السياحة ووزارة الشباب والرياضة.

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