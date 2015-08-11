حازم الببلاوى: متفائل بالمستقبل لكن الثمار لن تأتى إلا بمواصلة العمل

طالب الدكتور حازم الببلاوى، رئيس الوزراء السابق، المصريين بمزيد من مواصلة العمل والجهد والإصرار على النجاح، مؤكداً أن الرئيس السيسى حقق خطوة مهمة، وعليه أن يستكمل خطواته، بتحويل منطقة القناة إلى مركز تنموى يشمل خدمات وصناعات لازمة لتطوير هذا المركز.

وأضاف "الببلاوى" فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أنه متفائل جداً بمستقبل مصر، موضحاً: "متفائل لكن مدرك فى ذات الوقت أن المستقبل يحتاج مزيد من الجهد، لأن الثمار لا تأتى إلى بعد عمل متواصل، وجهد مستمر".

حازم الببلاوى: قناة السويس الجديدة نجاح مشرف يقوى الروح المعنوية للمصريين