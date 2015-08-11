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"اليوم السابع" ينشر اليوم نتيجة المرحلة الثانية لتنسيق الثانوية العامة

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"اليوم السابع" ينشر اليوم نتيجة المرحلة الثانية لتنسيق الثانوية العامة "اليوم السابع" ينشر اليوم نتيجة المرحلة الثانية لتنسيق الثانوية العامة
ينشر "اليوم السابع" اليوم الثلاثاء، نتيجة تنسيق المرحلة الثانية لقبول الطلاب الناجحين بالثانوية العامة فى الجامعات، والكليات التى التحق بها كل طالب.

ويعقد الدكتور السيد أحمد عبد الخالق، وزير التعليم العالى، مؤتمرا صحفيا اليوم الثلاثاء؛ لإعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات وذلك بمقر وزارة التعليم العالى بقصر العينى.

وبلغ إجمالى أعداد الطلاب الذين سجلوا رغباتهم على الموقع الإلكترونى، 164 ألفا و600 طالب وطالبة من إجمالى 168 ألفا و730 طالبا وطالبة، وبذلك يبلغ عدد الذين تخلفوا عن المرحلة ما يقارب 3 آلاف طالب، تؤكد مصادر أن معظمهم لجأ إلى الجامعات الخاصة وقدم أوراقه للالتحاق بها.

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