"التضامن": صرف 2 مليون و400 ألف جنيه تعويضات لضحايا مركب الوراق

انتهت وزارة التضامن الاجتماعى من صرف التعويضات لآخر ضحايا حادث مركب الوراق، لعائلة أحد الأطفال الغارقين، وذلك بعد أن تقدمت بأوراقه لمديرية التضامن بمحافظة الجيزة، حيث تم صرف 60 ألف جنيه لأسرته.

من جانبه أكد كمال الشريف وكيل وزارة التضامن أن عدد الحالات التى صرفت تعويضات من المديرية بلغت 40 حالة بواقع 60 ألف جنيه وبإجمالى 2 مليون و400 ألف جنيه.

وكانت وزارة التضامن قد أعلنت عن التنسيق مع وزارة العدل، وتخصيص دائرة بمحكمة الجيزة الابتدائية، لسرعة استخراج الإعلان الشرعى للوراثة والتنسيق مع النيابة العامة ووزارة الصحة، لإجراء تحليل للكشف عن المخدرات للمتسببين فى هذا الحادث.

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