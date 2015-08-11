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الجامعة اليابانية توقع اتفاقية مع دبى لتطوير اختراع تتبع الأماكن والأشخاص

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الجامعة اليابانية توقع اتفاقية مع دبى لتطوير اختراع تتبع الأماكن والأشخاص الجامعة اليابانية توقع اتفاقية مع دبى لتطوير اختراع تتبع الأماكن والأشخاص
وقعت الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا بالإسكندرية، وشركة رايز للابتكارات بواحة السليكون التابعة لحكومة دبى، اتفاقية لإنشاء شركة مشتركة لتطوير وتسويق اختراع الدكتور مصطفى يوسف مدير مركز الأبحاث اللاسلكية بالجامعة، والخاص بتحديد الأماكن داخل المبانى بدقة عالية، وبدون مسح مسبق للمكان.

وأضافت الجامعة، حسب بيان إعلامى، أن هذا الاختراع يزيل عوائق انتشار نظم تحديد الأماكن داخل المبانى، والذى تمت تجربته وتطبيقه فى مبنى واحة دبى للسليكون التابع لحكومة دبى.

وقال الدكتور أحمد الجوهرى، رئيس الجامعة، إن إنشاء شركة منبثقة عن الجامعة يعد التجربة الأولى على مستوى الجامعات المصرية وتمثل تطبيقاً لرسالة الجامعة فى خدمة المجتمع ووضع على طريق الأمم المنتجة للمعرفة.

وفاز فريق بحثى بالجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، بقيادة الدكتور مصطفى أمين يوسف الأستاذ بالجامعة، بجائزة أفضل بحث علمى فى المؤتمر الدولى الحادى والعشرين لنظم المعلومات الجغرافية التابع للجمعية الدولية للحاسبات(ACM SIGSPATIAL GIS) والمقام فى ولاية فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية، والذى يعد هذا أكبر تجمع دولى وعالمى للعلماء والباحثين من مختلف أنحاء العالم لعرض أبحاثهم المتعلقة بنظريات وتطبيقات نظم المعلومات الجغرافية.
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>وابتكر الفريق البحثى تكنولوجيا بديلة لنظام تتبع الأماكنGPS بحيث تسمح التكنولوجيا الجديدة بتتبع الأماكن بدقة أكبر من أجهزة الـGPS التقليدية كما تعمل فى الحالات التى تفشل فيها أجهزة الـGPS التقليدية (مثل حالات فقد الاتصال مع القمر الصناعى)، الأمر الذى يساعد على تحديد أماكن الأجهزة المحمولة والأشخاص فى جميع الأوقات والأماكن.

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مصر 365

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