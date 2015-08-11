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مصنع كيما بأسوان يخصص إيواءً عاجلا لأحد موظفيه بعد غرق منزله بمياه الصرف

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مصنع كيما بأسوان يخصص إيواءً عاجلا لأحد موظفيه بعد غرق منزله بمياه الصرف مصنع كيما بأسوان يخصص إيواءً عاجلا لأحد موظفيه بعد غرق منزله بمياه الصرف
قررت شركة الصناعات الكيماوية (مصنع كيما) بمحافظة أسوان، تخصيص إيواء عاجل لأحد موظفى الشركة وأسرته بعد غرق منزله بمنطقة بركة الدماس بمدينة أسوان بمياه الصرف الصحى، نتيجة توقف طلمبات الرفع بمحطة الصرف.

صرح بذلك الدكتور جمال إسماعيل، العضو المنتدب للشئون الفنية بشركة كيما، والذى أكد أن الشركة فور علمها بأزمة غرق منازل منطقة بركة الدماس بمياه الصرف، قررت تشكيل لجنة مصغرة شارك فيها فخرى أحمد على رئيس قطاع الخدمات الاجتماعية بالشركة، ومحمد عبد العزيز، مدير عام الخدمات والإسكان، لتقديم المساعدات لأهالى المنطقة، والدفع بمواتير سحب مياه الصرف الصحى لسرعة إنقاذ الموقف والمشاركة فى إيجاد حل فورى لإنقاذ مساكن الأهالى من مياه الصرف.

وأضاف العضو المنتدب للشئون الفنية بالشركة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة توصلت إلى أن أحد موظفيها ويدعى "هاشم خضر" سائق بالمصنع يقيم بالمنطقة المنكوبة، وقررت إدارة الشركة تخصيص إيواء عاجل عبارة عن وحدة سكنية من مساكن كيما له ولأسرته.

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