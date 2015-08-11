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السفر وتغيير الجو يضعف معدل حرقك للدهون والحل فى الزبادى

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السفر وتغيير الجو يضعف معدل حرقك للدهون والحل فى الزبادى السفر وتغيير الجو يضعف معدل حرقك للدهون والحل فى الزبادى
"خليك فريش أنت فى رحلة" الجملة التى طالما تلقى على مسامعك فى أيام وليالى السفر المبهجة، ويتعامل البعض معها ككارت أخضر لتناول الطعام دون ضوابط وتدمير الأنظمة الغذائية الصحية التى يخضعون لها.

السفر وتغير الروتين اليومى يضعف معدل الحرق
>يؤكد خالد يوسف أخصائى السمنة والنحافة، أن الانتقال من مكان إلى آخر وتغير الروتين اليومى وطبيعة الجو، جميعها عوامل تؤدى إلى التأثير سلبا على معدل حرق بجسم الإنسان، فهى تتسبب فى ارتباك عمل أعضاء الجسم المختلفة والتى طالما اعتادت على نظام معين فى مواعيد الاستيقاظ والنوم وتناول الطعام وكذا الظروف المناخية.

الزبادى ينظم معدل حرقك للدهون
>الزبادى من أفضل أنواع الطعام الصحى الذى نتناوله، فهو يساعد على تنظيم عملية الهضم وعلاج مشاكل القولون.

بجانب تلك الفوائد يضيف خالد يوسف أهمية جديدة لتناول الزبادى وهو قدرته على تنظيم وتنشيط عملية الأيض وحرق الدهون والسعرات الحرارية بالجسم، وبالتالى فهو يعد علاجا فعالا فى جميع الحالات التى تعانى من ضعف معدل الحرق.

وينصح خالد بالحرص على تناول ثلاثة أكواب من الزبادى منزوع الدسم طوال أيام السفر إلى الأماكن المختلفة، وذلك لعلاج مشكلة ارتباك عملية حرق دهون الجسم وتجنب الإصابة بالسمنة.

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مصر 365

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