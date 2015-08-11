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ضبط كتب للإخوان والقرضاوى بإحدى المكتبات الملحقة بمسجد فى المنيا

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ضبط كتب للإخوان والقرضاوى بإحدى المكتبات الملحقة بمسجد فى المنيا ضبط كتب للإخوان والقرضاوى بإحدى المكتبات الملحقة بمسجد فى المنيا
قال الشيخ محمد محمود أبو حطب، وكيل وزارة الأوقاف، إنه تم العثور على بعض الكتب والمجلدات التى تم وضعها فى عهد جماعة الإخوان بالمكتبات بمكتبة مسجد الإيمان بكوم مطاى بشمال المنيا، ومن بينها مجلة منبر الإسلام التى كانت تصدر من المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، ويتم طبعها على نفقة الدولة تم استغلالها لصالح الجماعة والصحوة الإسلامية، والإسلام ومشكلات الحضارة لسيد قطب وكتب أخرى ليوسف القرضاوى، والبهائية لمحمود ثابت الشاذلى، ومن قضايا الفكر الإسلامى العاصر لمحمد قطب، وذلك فى جولة تفقدية على المساجد والمكتبات".

وأضاف أن قائمة الكتب تضمنت "السياسة الشرعية والصحوة الإسلامية ليوسف القرضاوى والدولة الإسلامية لأحمد محمد، وشبهات حول الإسلام لمحمد قطب واليهود فى القرآن للسيد السابق، ومخابرات صهيونية لخالد غازى ومنبر الإسلام والمتحف القبطى، وتمت مصادرة هذه الكتب وإبلاغ الوزارة.

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