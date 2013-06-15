أخبار عاجلة

في قانون المرور الجديد.. تسليم سيارتك لأقرب قسم شرطة في الحالات الآتية -
دراسة أمريكية تتوقع كارثة في مصر وأن الدلتا ستتأثر فيها الزراعة -
وزير التموين || للمواطنين إذا ظهرت تلك العبارة “….” على إيصال التموين الخاص بك يجب عليك القيام بالخطوات الآتية فوراً وإلا .. -
صاحب فيديو «المطاوي» يفاجئ «الإبراشي» ويسلمه مضبوطات «أسلحة ومخدرات» -
نائب رئيس مجلس الدولة يتقدم ببحث لإعلاء الحوار بين «التشريعية والقضائية» -
والد «يوستينا»: «بنتي الأولى على جامعتها.. وقاضي الحشيش ضيّعها» -
جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع -
فيديو| «أديب» عن التحرش الجماعي بفتاة الزقازيق: «شعب متدين بطبعه» -
مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن -
فيديو| مرتضى منصور لمؤمن سليمان: «مش هتشوف الزمالك تاني يا كومبارس» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. ON Sport

شباب "الإخوان" يتوافدون على استاد القاهرة لدعم الثورة السورية

Google+ Print
شباب "الإخوان" يتوافدون على استاد القاهرة لدعم الثورة السورية شباب "الإخوان" يتوافدون على استاد القاهرة لدعم الثورة السورية
أعضاء "الجماعة" يرتدون قمصانا تحمل صورة "مرسي" في مؤتمر القوى الإسلامية لنصرة سوريا

كتب : محمود شعبان بيومى منذ 1 دقيقة

بدأ عدد من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، التوافد على الصالة المغطاة باستاد القاهرة، للمشاركة فى مؤتمر "الأمة المصرية لدعم الثورة السورية"، والذى تنظمه القوى الإسلامية، ويحضره الرئيس محمد مرسى.

ورفع شباب الإخوان، أعلام وسوريا، وارتدوا قمصانا تحمل صورة الرئيس مرسى. وانتشرت قوات الأمن أمام البوابة الرئيسية للاستاد، لتنظيم حركة الدخول إلى الصالة المغطاة، كما شكل أعضاء الإخوان لجانا لتنظيم حركة الدخول بالتعاون مع قوات الأمن.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

ON Sport

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
دراسة أمريكية تتوقع كارثة في مصر وأن الدلتا ستتأثر فيها الزراعة

دراسة أمريكية تتوقع كارثة في مصر وأن الدلتا ستتأثر فيها الزراعة

جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع

جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع

مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن

مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن

معتز عبد الفتاح: استقرار المنطقة يتطلب علاقات قوية بين مصر وأمريكا

معتز عبد الفتاح: استقرار المنطقة يتطلب علاقات قوية بين مصر وأمريكا