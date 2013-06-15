شباب "الإخوان" يتوافدون على استاد القاهرة لدعم الثورة السورية

أعضاء "الجماعة" يرتدون قمصانا تحمل صورة "مرسي" في مؤتمر القوى الإسلامية لنصرة سوريا

كتب : محمود شعبان بيومى منذ 1 دقيقة

بدأ عدد من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، التوافد على الصالة المغطاة باستاد القاهرة، للمشاركة فى مؤتمر "الأمة المصرية لدعم الثورة السورية"، والذى تنظمه القوى الإسلامية، ويحضره الرئيس محمد مرسى.

ورفع شباب الإخوان، أعلام مصر وسوريا، وارتدوا قمصانا تحمل صورة الرئيس مرسى. وانتشرت قوات الأمن أمام البوابة الرئيسية للاستاد، لتنظيم حركة الدخول إلى الصالة المغطاة، كما شكل أعضاء الإخوان لجانا لتنظيم حركة الدخول بالتعاون مع قوات الأمن.