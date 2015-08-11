مكتبة الإسكندرية تستضيف مدرسة "إيمى" الصيفية لتوصيل وتبسيط العلوم

تشهد مكتبة الإسكندرية فى الفترة من 5 إلى 10 سبتمبر 2015 تنظيم الطبعة الثانية من المدرسة الصيفية "إيمي" (EMME) لتوصيل العلوم. ويشارك فى الحدث أربعين متخصصا فى مجال تبسيط وتوصيل العلوم من جنوب أوروبا وشمال أفريقيا والشرق الأوسط بهدف الدفع بعجلة تطوير طرق توصيل العلوم الجديدة وفقًا لظروف بلدانهم ومناطقهم.

ويضم برنامج المدرسة الصيفية نخبة من المتحدثين المتخصصين والمنظمين من مؤسسات تختص بتوصيل العلوم، حيث سيقومون بتدريب المشاركين على التخطيط الاستراتيجى، وتطوير المعارض، والتقنيات الحديثة ومنهجيات التعلم. ويأتى هذا البرنامج كنتيجة للعدد المتزايد من المراكز العلمية وأنشطة توصيل العلوم الموجودة بمنطقة البحر المتوسط وخاصة فى الشرق الأوسط.