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رئيس جامعة الإسكندرية يستعرض معوقات العملية التعليمية مع عمداء الكليات

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رئيس جامعة الإسكندرية يستعرض معوقات العملية التعليمية مع عمداء الكليات رئيس جامعة الإسكندرية يستعرض معوقات العملية التعليمية مع عمداء الكليات
استعرض الدكتور رشدى زهران، رئيس جامعة الإسكندرية، المشكلات والمعوقات المتعلقة بالعملية التعليمية، والدراسات العليا والبحث العلمى، والخدمات الجامعية، والأداء المؤسسى، والأراضى والأصول والتفاصيل المتعلقة بكل منها وسبل التغلب عليها بأساليب قابلة للتنفيذ.

وقدم رئيس الجامعة، فى نقاشه مع عمداء الكليات، عرضاً تقديمياً لخارطة الطريق المستقبلية لتطوير الجامعة ومحاور خطة التطوير التى تتضمن العمل على عدة محاور تؤدى إلى تعظيم الاستفادة من الكوادر البشرية، المتمثلة فى أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب وإشراكهم فى كل الأعمال والمشروعات التى من شأنها رفع اسم جامعة الإسكندرية إيجابياً نحو التصنيف العالمى، وتوسيع قاعدة مشاركتهم أيضاً فى المشروعات التطويرية والبحثية المرتبطة بالقضايا المجتمعية.

كما أكد ضرورة تحفيز قاعدة المشاركة لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة فى البحث العلمى، والدخول فى شراكات محلية ودولية وجذب وتحفيز الطلاب للمشاركة فى الأنشطة الطلابية وتنمية قدراتهم وتهيئتهم لسوق العمل، وكذا جذب وتحفيز الطلاب الوافدين للالتحاق بالجامعة، سواء على مستوى البكالوريوس أو الدراسات العليا، وأكد أهمية تنمية وتنوع الشراكة مع القطاع الخاص وتطوير القطاعات الخدمية بالجامعة ورفع كفاءة وتنمية الموارد المالية الذاتية للجامعة، والسعى نحو التوافق مع وزارة المالية لتحقيق الاستقرار لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين بالجامعة.
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