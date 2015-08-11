أخبار عاجلة

«اللي بيربي ديب بياكله».. كمال يوجه «3 رسائل» تحذيرية لأمير قطر -
فيديو.. «أصحاب المعاشات»: نواجه عملية تجويع ممنهجة من الحكومة -
عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد -
بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
خلال لقائها السيسي..لاجارد تشيد بالتقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي -
محافظة أسوان تبحث حلول مشكلة المياه الجوفية بأساليب علمية -
فيديو| لهذه الأسباب يرفض حازم إمام الترشح لرئاسة الزمالك حاليا -
بالفيديو.. حازم إمام عن تصريحات شيكابالا: «بعد أيه؟» -
فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
إطلاق اسم شهيدين على مدرستين في دمياط -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

جامعة سوهاج تنظم دورات تدريبية لـ 500 طالب

Google+ Print
جامعة سوهاج تنظم دورات تدريبية لـ 500 طالب جامعة سوهاج تنظم دورات تدريبية لـ 500 طالب
تنظم الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة سوهاج بالتعاون مع مركز المعلومات وشبكة الاتصالات 5 دورات تدريبية لطلاب الجامعة تنتهى يوم 25 أغسطس الحالى بمعامل كليات الجامعة.

وقال د. نبيل نور الدين رئيس أن هذه الدورات ستصقل مهارات طلبة وطالبات الجامعة وتنمى قدراتهم ومن ثم تؤهلهم لسوق العمل.

وأضاف د. صفا محمود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن الدورات التدريبية ستشمل تخصصات " IC3، التحليل الاحصائى، كيفية تصميم صفحة إنترنت، إضافة إلى مهارات البحث على الانترنت والمكتبات الرقمية، وأخيرا الرسم على الزجاج".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365