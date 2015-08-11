جامعة سوهاج تنظم دورات تدريبية لـ 500 طالب

تنظم الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة سوهاج بالتعاون مع مركز المعلومات وشبكة الاتصالات 5 دورات تدريبية لطلاب الجامعة تنتهى يوم 25 أغسطس الحالى بمعامل كليات الجامعة.

وقال د. نبيل نور الدين رئيس أن هذه الدورات ستصقل مهارات طلبة وطالبات الجامعة وتنمى قدراتهم ومن ثم تؤهلهم لسوق العمل.

وأضاف د. صفا محمود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن الدورات التدريبية ستشمل تخصصات " IC3، التحليل الاحصائى، كيفية تصميم صفحة إنترنت، إضافة إلى مهارات البحث على الانترنت والمكتبات الرقمية، وأخيرا الرسم على الزجاج".