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بالصور.. استياء فى بورسعيد بسبب تكريم المحافظ لفنانة "شبه عارية"

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سادت حالة من الغضب والاستياء بين الأوساط الشعبية ببورسعيد، وأيضا صفحات التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، بعد نشر صور المحافظ اللواء مجدى نصر الدين أمين، أثناء حضوره حفل صاحب سلسلة محلات لبيع السلع غذائية واللحوم المجمدة وتكريمه بعض الفنانات إحداهن ترتدى ملابس شبه عارية مما أثار حفيظة المواطنين.

وتجاهل المحافظ منتخب كرة السلة للألمبياد الخاص الذى حصل على بطولة العالم التى أقيمت فى لوس أنجلوس خلال الفترة من 24 /7 / حتى 3 /8/2015 ، وطالب الكثيرون على صفحات التواصل الاجتماعى بإقالة المحافظ الذى تناسى القضايا المصيرية وتفرغ لتكريم الفنانات بصورة رفضها المواطن البورسعيدى.

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015
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