وزير التعليم ومحافظ المنيا يفتتحان اليوم مدرستين للتعليم الأساسى

يفتتح الدكتور محب الرافعى وزير التربية والتعليم، واللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا، اليوم الثلاثاء، مدرستين للتعليم الأساسى بمحافظة المنيا، بحضور مؤمن عبد الحميد الرئيس التنفيذى للتشغيل بمؤسسة مصر الخير، ضمن بروتوكول التعاون بين مؤسسة مصر الخير ووزارة التربية والتعليم والهيئة العامة للأبنية التعليمية، لبناء 100 مدرسة تعليم أساسى منخفضة التكاليف فى المناطق المحرومة والحدودية على مستوى الجمهورية.

قال وليد أحمد مدير أول التعليم بمؤسسة مصر الخير إنه تم بناء 12 مدرسة حتى الآن من إجمالى 100 مدرسة منهم أربع مدارس فى محافظة المنيا، حيث تم افتتاح مدرستين فى مركزى العدوة وسمالوط، وسيتم غدا افتتاح مدرستين فى مركز المنيا وهما مدرسة الشيخ عيسى للتعليم الأساسى ومدرسة أبو عياد، وستقدم خدمات تعليمية للأطفال من عمر 4 سنوات حتى نهاية مرحلة التعليم الأساسى.

وتعمل المدرسة التى أنشأتها مؤسسة مصر الخير وبالتعاون مع بنك "QNB الأهلى" ووزارة التربية والتعليم بنظام فترتين دراسيتين، تخدم الفترة الأولى مدرسة الشيخ عيسى الابتدائية بإجمالى عدد 513 تلميذًا فى المرحلة الابتدائية، والفترة الثانية تعمل مدرسة إعدادية لخدمة عدد 535 تلميذًا فى المرحلة الإعدادية، ليكون إجمالى عدد التلاميذ التى تخدمهم المدرسة فى الفترتين نحو 1048 تلميذًا.

وأضاف أن القيمة الإجمالى لتكلفة الإنشاء تبلغ 2 مليون و600 ألف جنيه، وذلك فى إطار دعم مؤسسة مصر الخير فى عملية الإتاحة التعليمية بالمناطق المحرومة من خدمات التعليم وذات الكثافات المرتفعة.