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الشرطة المغربية تعتقل 3 أشخاص يشتبه بأنهم قتلوا فرنسيًا

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الشرطة المغربية تعتقل 3 أشخاص يشتبه بأنهم قتلوا فرنسيًا الشرطة المغربية تعتقل 3 أشخاص يشتبه بأنهم قتلوا فرنسيًا
أعتقل ثلاثة رجال أمس الاثنين فى المغرب بتهمة ضلوعهم المفترض فى قتل مواطن فرنسى فى الجديدة التى تبعد مئة كلم من مدينة الدار البيضاء، العاصمة التجارية للمغرب، حسب ما أعلنت الادارة العامة للأمن الوطنى.

وجاء فى بيان نشرته وكالة الانباء المغربية، أن "اثنين من الرجل الثلاثة، عاجى (23 عاما) وسنغالى (25 عاما) اعتقلا فى الدار البيضاء"، اما الشخص الثالث وهو سنغالى ايضا ويبلغ من العمر 29 عاما فقد اعتقل فى مراكش (جنوب)، حسب المصدر نفسه.

وأوضح البيان أن الضحية الذى لم يذكر اسمه هو فرنسى ويبلغ من العمر 60 عاما، ووجد ميتا الجمعة الماضى فى "منزله بالجديدة".

وحسب العناصر الأولية للتحقيق، فان الضحية تعرف على الرجال الثلاثة "عبر الانترنت" وقد "طلب منهم خدمات جنسية مقابل مبالغ من المال"، حسب ما أوضح البيان.

واشار البيان إلى أن الرجل "تعرض بعد ذلك لاعتداء جسدى أدى إلى وفاته"، وختم قائلًا أن المشتبه بهم "اودعوا السجن" وأن التحقيق مستمر.

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