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حبس عاطل قتل جاره بسبب خلافات الجيرة بأبو النمرس

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حبس عاطل قتل جاره بسبب خلافات الجيرة بأبو النمرس حبس عاطل قتل جاره بسبب خلافات الجيرة بأبو النمرس
أمرت نيابة أبو النمرس، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامه بقتل جاره، بسبب مشاجرة نشبت بينهما على خلافات الجيرة.

كانت أجهزة الأمن بالجيزة، قد ألقت القبض على عاطل يدعى "رضا.ا"، لاتهامه بقتل جاره ويدعى "محمد.ط"، 18 سنة، طالب، بسبب مشاجرة نشبت بينهما.

كان اللواء مجدى عبد العال، مدير مباحث الجيزة، تلقى إخطارًا من المقدم محمد عليان، رئيس مباحث قسم شرطة أبو النمرس، يفيد وفاة طالب على يد عاطل بسبب خلافات الجيرة، تعدى المتهم على المجنى عليه بسكين، وسدد له 5 طعنات نافذة، وبنقله للمستشفى توفى فى الحال.

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مصر 365