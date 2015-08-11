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فريق تنظيمي يستعرض الاستعدادات لانطلاق الانتخابات بالمدينة المنورة

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فريق تنظيمي يستعرض الاستعدادات لانطلاق الانتخابات بالمدينة المنورة فريق تنظيمي يستعرض الاستعدادات لانطلاق الانتخابات بالمدينة المنورة

    عقد أمين منطقة المدينة المنورة د. خالد بن عبدالقادر طاهر اجتماعاً مع الفريق التنظيمي لأعمال الانتخابات البلدية للدورة الثالثة بمنطقة المدينة المنورة، بحضور رئيس الفريق التنظيمي م. فهد بن علي العوفي وأعضاء اللجنة، واستعرض منسق الانتخابات البلدية بالمنطقة م. يحيى بن سيف صالح عرضاً عن الانتخابات البلدية مع فترات عملها، كما تم استعراض جدول العملية الانتخابية بدءا من قيد الناخبين وتحديث البيانات السابقة وتسجيل المرشحين، كذلك إعلان الجداول الأولية لقيد الناخبين وإعلان القوائم الأولية للمرشحين.

كما تم استعراض آخر موعد لتقديم طلب انسحاب المرشحين والحملات الدعائية الانتخابية للمرشحين، كذلك موعد الاقتراع وإعلان النتائج، كما تم استعراض مهام الفريق التنظيمي وتوزيع المهام الإشرافية والفنية على رؤساء البلديات كلاً حسب نطاق وموقع البلدية.

كما استعرض منسق الانتخابات البلدية اكتمال التجهيزات الإدارية والفنية والتقنية في المراكز الانتخابية وجاهزيتها لاستقبال الناخبين والتي ستبدأ مطلع شهر ذى القعدة القادم.

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