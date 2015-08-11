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القنصل السعودي في هونغ كونغ يكرم عدداً من الدبلوماسيين

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القنصل السعودي في هونغ كونغ يكرم عدداً من الدبلوماسيين القنصل السعودي في هونغ كونغ يكرم عدداً من الدبلوماسيين

    أقام القنصل العام للمملكة العربية في هونغ كونغ عمر بخيت البنيان حفل توديع لاثنين من الدبلوماسيين الذين انتهت فترة إيفادهم للقنصلية، وخلال الحفل نقل خلال كلمته شكر وثناء وزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير للمكرمين، كما عبر البنيان عن عظيم شكره وتقديره لزملائه المنتهي إيفادهم على ما قدموه طوال فترة تكليفهم، مؤكداً أنهم بفضل الله قد أدوا عملهم على الوجه الأكمل، متمنياً لهم التوفيق والسداد في مواقع أعمالهم الجديدة.

وأكد عمر البنيان أن خدمة الوطن لا تنتهي بانتهاء مدة التكليف بل تستمر ما دام في المرء رمق، لا سيما بلاد كبلاد الحرمين الشريفين الجديرة بجد الموظفين واجتهادهم ودأبهم في العمل فيتناسب هذا الدأب واستمرار العطاء مع رسالة المملكة العظيمة في خدمة قضايا الإسلام والمسلمين في أرجاء المعمورة، وفي ختام الحفل كرم القنصل العام الموفدين المنتهي إيفادهم، وهما: الأستاذ خالد عبدالله الشبل، والأستاذ هاني خليل الحبشي، وأعرب المكرمان عن عظيم شكرهما وتقديرهما للقنصل العام، لما وجداه من حفاوة وتكريم، طيلة مدة عملهما بالقنصلية.

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