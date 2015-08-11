صرف بدل طبيعة عمل للعاملين في الحرمين الشريفين

اعتمد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس صرف بدل طبيعة العمل المقررة للموظفين في المسجد الحرام والمسجد النبوي بمقدار15 بالمئة من أول مربوط للمرتبة للعاملين الميدانين بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، و10 بالمئة من أول مربوط المرتبة للعاملين في المكاتب الإدارية داخل المسجد الحرام والمسجد النبوي، على أن لا يقل مقدار البدل عن (750) ريالاً شهرياً، ويكون عوضا عن بدل الضرر وبدل العدوى.

وجاء ذلك بعد أن تم الانتهاء من الترتيبات اللازمة بين الرئاسة ووزارتي الخدمة المدنية والمالية، أوضح ذلك مدير عام شؤون الموظفين مشهور بن ناشي المطرفي.

وأضاف أن ذلك جاء وفق ما أقرته لجنة البدلات بالوزارة المشكلة من مندوبين من وزارتي الخدمة والمالية بموجب المادة (56) من لائحة الحقوق والمزايا المالية وتم دراسته من قبل اللجنة في ضوء المادة (52) من لائحة الحقوق والمزايا المالية. موضحاً أن الصرف بدأ اعتبارا من شهر رمضان المبارك.

ورفع بالغ شكره وتقديره للرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس على صدور هذا القرار الذي جاء تقديراً من خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله - للعاملين بالحرمين وتثميناً لجهودهم المباركة وسط الحشود الحاشدة من حجاج ومعتمرين وزائرين وعامل حيوي لرغدهم وتشجيعهم.