أخبار عاجلة

«اللي بيربي ديب بياكله».. كمال يوجه «3 رسائل» تحذيرية لأمير قطر -
فيديو.. «أصحاب المعاشات»: نواجه عملية تجويع ممنهجة من الحكومة -
عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد -
بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
خلال لقائها السيسي..لاجارد تشيد بالتقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي -
محافظة أسوان تبحث حلول مشكلة المياه الجوفية بأساليب علمية -
فيديو| لهذه الأسباب يرفض حازم إمام الترشح لرئاسة الزمالك حاليا -
بالفيديو.. حازم إمام عن تصريحات شيكابالا: «بعد أيه؟» -
فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
إطلاق اسم شهيدين على مدرستين في دمياط -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

صرف بدل طبيعة عمل للعاملين في الحرمين الشريفين

Google+ Print

    اعتمد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس صرف بدل طبيعة العمل المقررة للموظفين في المسجد الحرام والمسجد النبوي بمقدار15 بالمئة من أول مربوط للمرتبة للعاملين الميدانين بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، و10 بالمئة من أول مربوط المرتبة للعاملين في المكاتب الإدارية داخل المسجد الحرام والمسجد النبوي، على أن لا يقل مقدار البدل عن (750) ريالاً شهرياً، ويكون عوضا عن بدل الضرر وبدل العدوى.

وجاء ذلك بعد أن تم الانتهاء من الترتيبات اللازمة بين الرئاسة ووزارتي الخدمة المدنية والمالية، أوضح ذلك مدير عام شؤون الموظفين مشهور بن ناشي المطرفي.

وأضاف أن ذلك جاء وفق ما أقرته لجنة البدلات بالوزارة المشكلة من مندوبين من وزارتي الخدمة والمالية بموجب المادة (56) من لائحة الحقوق والمزايا المالية وتم دراسته من قبل اللجنة في ضوء المادة (52) من لائحة الحقوق والمزايا المالية. موضحاً أن الصرف بدأ اعتبارا من شهر رمضان المبارك.

ورفع بالغ شكره وتقديره للرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس على صدور هذا القرار الذي جاء تقديراً من خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله - للعاملين بالحرمين وتثميناً لجهودهم المباركة وسط الحشود الحاشدة من حجاج ومعتمرين وزائرين وعامل حيوي لرغدهم وتشجيعهم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية