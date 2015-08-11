ثلاثة محاور إشرافية للانتخابات البلدية بجازان

اعتمد رئيس اللجنة المحلية للانتخابات البلدية بمنطقة جازان محمد بن حمود الشايع التقسيم الجغرافي للانتخابات بالمنطقة المتمثل في ثلاثة محاور.

ويشمل المحور الأول وتتبعه قطاعات الأمانة، الحكامية، السهي، الموسم، الطوال، الحرث، القفل، أحد المسارحة، صامطة، وبها 26 مركزاً انتخابياً.

أما المحور الثاني فتتبعه قطاعات صبيا، قوز الجعافرة، الحقو، العالية، بيش، الدرب، الشقيق، الريث، وبها 20 مركزاً انتخابياً.

في حين أن المحور الثالث تتبعه قطاعات وادي جازان، أبوعريش، ضمد، العارضة، فيفا، الدائر بني مالك، العيدابي، هروب، فرسان، وبها 23 مركزاً انتخابياً.

وبين الشايع أن مهام المشرفين على هذه المحاور تتمثل في التنسيق مع مكاتب الخدمات الانتخابية المساندة والبلديات، والعمل على تجهيز المراكز الانتخابية بالمطبوعات والكتيبات والاستمارات والمستلزمات والأثاث المكتبي، بما يسهم في انسيابية حركة العمل، وتوفير الأجواء المناسبة للجودة وزيادة الإنتاجية في العمل والتسهيل على الناخبين والمرشحين، لافتاً إلى أن هذه المهام تتواصل إلى يوم إعلان النتائج.