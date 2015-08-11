بالفيديو..ولى العهد السعودى يؤدى الصلاة بمسجد"قوة الطوارئ"بعد تعرضه للتفجير

تفقد الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز آل سعود، ولى عهد خادم الحرمين الشريفين، مساء أمس الإثنين، مسجد قوة الطوارئ الخاصة بمنطقة عسير، الذى استشهد وأصيب فيه عدد من جنود قوة الطوارئ السعودية أثناء أدائهم الصلاة جماعة، بعد تعرض المسجد لعملية تفجير إرهابية الأسبوع الماضى.

وأدى الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز ركعتين تحية المسجد، وبعدها تفقد آثار التفجير الآثم داخل المسجد، التى طالت أضراره كتاب الله عز وجل ومزجت دماء الشهداء بصفحاته المبعثرة، مؤكدا أن آثار الدماء التى توزعت على جدران المسجد وسجاده لن تزيد الجميع إلا إصرارا وثباتا وقوة للتصدى لهذه الفئة الباغية التى لم تراع حرمة المكان.

ووجه ولى العهد، بمباشرة أعمال إعادة ترميم المسجد وتهيئته لاستقبال المصلين بأسرع وقت ممكن.