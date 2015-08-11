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"الزراعة": ارتفاع صادرات الموالح والبطاطس لأوروبا إلى مليون و975 ألف طن

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"الزراعة": ارتفاع صادرات الموالح والبطاطس لأوروبا إلى مليون و975 ألف طن "الزراعة": ارتفاع صادرات الموالح والبطاطس لأوروبا إلى مليون و975 ألف طن
قال الدكتور سعد موسى، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة، إن آخر تقرير بشأن صادرات المنتجات الزراعية لدول أوروبا والخليج، يوضح ارتفاع صادرتنا من البطاطس والموالح لمليون و975 ألف طن، منها مليون و350 ألف طن موالح، بالإضافة إلى تصدير 625 ألف طن بطاطس منها 276 ألف طن لروسيا لتحتل المركز الأول من صادرتنا من البطاطس إلى أسواقها والدول العربية 191 ألف طن تنطبق عليها جميع الاشتراطات الحجرية المصرية.

وأكد رئيس الحجر الزراعى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه جار الشحن والتصدير للمنتجات الزراعية للأسواق الأوربية ودول الخليج، لافتا إلى أن جميع الشحنات المصدرة تنطبق عليها جميع الاشتراطات المصرية والمواصفات بالحقول والموانئ والنقل، تخلو من أى أمراض، وفقا لمعايير سلامة الأغذية، مشيرا إلى أن هناك إجراءات مشددة لتصدير المحصول وتشديد الرقابة على المنتج التى يتم تصديرها إلى ما يقرب من 25 دولة، من قبل إدارة الحجر على جميع صادرات المنتجات الزراعية هذا الموسم لدول التصدير.

وأضاف "موسى "أن جميع المنتجات المصدرة تخلو من أى أمراض، وفقا لمعايير سلامة الأغذية،حيث يتم أخذ عينات من البطاطس لتحليلها من مناطق التعبئة والشحن، للتأكد من عدم وجود أى أعفان بنية،مشيرا إلى أن هناك إجراءات مشددة لتصدير المحصول وتشديد الرقابة على المنتجات الزراعية التى يتم تصديرها.


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