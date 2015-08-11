أخبار عاجلة

«اللي بيربي ديب بياكله».. كمال يوجه «3 رسائل» تحذيرية لأمير قطر -
فيديو.. «أصحاب المعاشات»: نواجه عملية تجويع ممنهجة من الحكومة -
عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد -
بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
خلال لقائها السيسي..لاجارد تشيد بالتقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي -
محافظة أسوان تبحث حلول مشكلة المياه الجوفية بأساليب علمية -
فيديو| لهذه الأسباب يرفض حازم إمام الترشح لرئاسة الزمالك حاليا -
بالفيديو.. حازم إمام عن تصريحات شيكابالا: «بعد أيه؟» -
فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
إطلاق اسم شهيدين على مدرستين في دمياط -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

دار الخدمات: وقفة نقابة الصحفيين بداية التصعيد ضد قانون الخدمة المدنية

Google+ Print
دار الخدمات: وقفة نقابة الصحفيين بداية التصعيد ضد قانون الخدمة المدنية دار الخدمات: وقفة نقابة الصحفيين بداية التصعيد ضد قانون الخدمة المدنية
قال كمال عباس منسق عام دار الخدمات النقابية والعمالية، ومقرر لجنة الحقوق الاجتماعية والاقتصادية بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، إن الوقفة التى نظمها عدد من النقابات العمالية، أمس الاثنين، أمام نقابة الصحفيين للتعبير عن رفضهم لقانون الخدمة المدنية الجديد، هى مجرد بداية للتصعيد من جانب الطبقة العاملة بالدولة.

وأوضح عباس، لـ"اليوم السابع"، أن تلك الوقفة التى شارك فيها ما لا يقل عن 5000 عامل من النقابات المختلفة، تقول إن قانون الخدمة المدنية تلقى ضربة قوية، متوقعًا أن يكون هناك وقفات أخرى وتصعيد مستمر من جانب العمال، مطالبًا الرئيس عبد الفتاح السيسى بتبنى الملف بنفسه والاستماع باهتمام لمطالب الطبقة العاملة، محذرًا من تجاهل مطالب العمال والموظفين، قائلاً "وأذكر الحكومة بإضراب عمال غزل المحلة، والذى كان شرارة لثورة 25 يناير".

وأشار عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إلى أن المجلس يساند العمال والموظفين فى مطالبهم، مضيفًا أن وقفة العمال أمام نقابة الصحفيين هى رد فعل قوى على تجاهل الحكومة الحوار مع ممثلى العمال الحقيقيين بالنقابات المستقلة، لافتًا إلى أن القانون صدر دون إجراء أى حوار مجتمعى عليه، والاستماع إلى وجهات النظر.

وقال كمال عباس، أن دار الخدمات النقابية نظمت 18 ندوة بمختلف المحافظات، بحضور ممثلى النقابات بتلك المحافظات، ورفعت مجموعة من المطالب لوزير التنمية الإدارية.


>موجز الصحافة المحلية.. مظاهرات غضب الموظفين ضد قانون الخدمة المدنية

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
فيديو.. «أصحاب المعاشات»: نواجه عملية تجويع ممنهجة من الحكومة

فيديو.. «أصحاب المعاشات»: نواجه عملية تجويع ممنهجة من الحكومة

السيسي: نحب مواطنينا مثلما تفعل الحكومة الأمريكية

السيسي: نحب مواطنينا مثلما تفعل الحكومة الأمريكية

الحكومة: 105 ملايين جنيه لاستكمال تطهير بحيرة البرلس

الحكومة: 105 ملايين جنيه لاستكمال تطهير بحيرة البرلس

الحكومة تطرح الأسماك بمنافذ التموين بأسعار مخفضة .. "البوري بـ33 جنيهًا والبلطي بـ5 جنيهات"

الحكومة تطرح الأسماك بمنافذ التموين بأسعار مخفضة .. "البوري بـ33 جنيهًا والبلطي بـ5 جنيهات"