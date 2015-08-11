دار الخدمات: وقفة نقابة الصحفيين بداية التصعيد ضد قانون الخدمة المدنية

قال كمال عباس منسق عام دار الخدمات النقابية والعمالية، ومقرر لجنة الحقوق الاجتماعية والاقتصادية بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، إن الوقفة التى نظمها عدد من النقابات العمالية، أمس الاثنين، أمام نقابة الصحفيين للتعبير عن رفضهم لقانون الخدمة المدنية الجديد، هى مجرد بداية للتصعيد من جانب الطبقة العاملة بالدولة.

وأوضح عباس، لـ"اليوم السابع"، أن تلك الوقفة التى شارك فيها ما لا يقل عن 5000 عامل من النقابات المختلفة، تقول إن قانون الخدمة المدنية تلقى ضربة قوية، متوقعًا أن يكون هناك وقفات أخرى وتصعيد مستمر من جانب العمال، مطالبًا الرئيس عبد الفتاح السيسى بتبنى الملف بنفسه والاستماع باهتمام لمطالب الطبقة العاملة، محذرًا الحكومة من تجاهل مطالب العمال والموظفين، قائلاً "وأذكر الحكومة بإضراب عمال غزل المحلة، والذى كان شرارة لثورة 25 يناير".

وأشار عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إلى أن المجلس يساند العمال والموظفين فى مطالبهم، مضيفًا أن وقفة العمال أمام نقابة الصحفيين هى رد فعل قوى على تجاهل الحكومة الحوار مع ممثلى العمال الحقيقيين بالنقابات المستقلة، لافتًا إلى أن القانون صدر دون إجراء أى حوار مجتمعى عليه، والاستماع إلى وجهات النظر.

وقال كمال عباس، أن دار الخدمات النقابية نظمت 18 ندوة بمختلف المحافظات، بحضور ممثلى النقابات بتلك المحافظات، ورفعت مجموعة من المطالب لوزير التنمية الإدارية.

موجز الصحافة المحلية.. مظاهرات غضب الموظفين ضد قانون الخدمة المدنية