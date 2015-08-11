زوجه تطالب زوجها بنفقة عقب تطليقها لإنجابها البنات

أقامت "نهلة.ج" دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بمدينة نصر ضد زوجها "هاشم.م" وطالبت فيها بإلزامه بدفع النفقة لها وأطفالها بعد رفضه تولى رعايتهم بعد أن طلقها بسبب خلافات بينهم وتزوج بأخرى.

حملت الدعوى رقم 8765 لسنة 2015 وقالتفيها :"تزوجنا وقضينا 3 سنوات معا تحملت فيهم بخله وأخلاقه وعصبيته وتصرفه الهمجى مع أهلى وأقاربى، ولم اشتك وبعد إنجاب طفلتى الأولى ترك لى المنزل شهر كاملا بسبب كون الطبيب قال لنا فى البداية إن الجنين ذكر.

وتابعت فى دعواها ضد زوجها صاحب شركة أغذية والذى يبلغ 37 عاما خريج معهد عالى: "قضيت بعدها أصعب أيام فى حياتى معه كان يعايرنى ويقارننى بشقيقاته واللاتى ينجبن ذكورا وكانت حماتى هى التى تحرضه للأسف على، وتجعله يعود من عندها ويتعدى على بالضرب كل يوم".

وأكملت الزوجة التى تبلغ من العمر 33 عاما أمام محكمة الأسرة: "منه لله اعترض على أمر الله بعد حملى مرة أخرى وإنجابى تؤام "بنتين"وطلقنى رغم تحملى إساءته وأعماله الصبيانية والتى تخرج عن الدين والشرع، كما تزوج على بعد شهر من طلاقى وأذلنى وعندما طالبته بالتكفل قال لى نصا: "مش هصرف عليهم حتى لو هرمى الفلوس فى الشارع انتى اللى جبتى بنات وانتى اللى تربيهم – وتركنى فى الشارع دون سند فى الدنيا أو مصدر رزق يكفلنا" .