5 نصائح تساعد جسمك على الاستفادة من الطعام وتحسن التمثيل الغذائى

تناول الطعام الصحى ليس كافيا للتمتع بصحة جيدة، لأن امتصاص الطعام تقع عليه مسئولية كبيرة فى هذا الجزء، فامتصاص المعدة للطعام والعناصر المكونة له، والتمثيل الغذائى الأمثل لزيادة طاقة الجسم يتحكم هو الآخر فى طبيعة استفادة الجسم من الطعام.

الدكتورة هبة صلاح أخصائية التغذية العلاجية، أكدت أن هناك الكثير من النصائح التى تحسن من عملية التمثيل الغذائى بالجسم، كما أنها أحد مفاتيح امتصاص الجسم لعناصر الطعام بشكل سليم، وبالتالى يتمتع الإنسان بجسم صحى، وصحة جيدة.

بعض النصائح لتمثيل غذائى سليم واستفادة الجسم من عناصر الطعام

وتقدم الدكتورة هبة مجموعة من النصائح التى تساعد على امتصاص أمثل للطعام، والاستفادة من عناصره وفيتاميناته منها:

- التركيز على طبق السلطة كأساس للمائدة الصحية والتمتع بامتصاص جيد للطعام.

- الحركة بعد تناول الطعام أحد أهم أسباب الامتصاص الجيد للطعام وإمداد الجسم بالطاقة.

- تناول الفاكهة، فثمرة واحدة تسبق الطعام بساعة أحد أهم أسباب الامتصاص الجيد للطعام دون مشكلات.

- عدم تناول كميات كبيرة من الطعام، أحد أسرار الامتصاص السليم للطعام.

- عدم تناول المشروبات المختلفة بعد تناول الطعام، كالشاى والعصائر وغيرها يساعد على هضم مثالى وامتصاص جيد.