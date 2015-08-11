أخبار عاجلة

«اللي بيربي ديب بياكله».. كمال يوجه «3 رسائل» تحذيرية لأمير قطر -
فيديو.. «أصحاب المعاشات»: نواجه عملية تجويع ممنهجة من الحكومة -
عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد -
بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
خلال لقائها السيسي..لاجارد تشيد بالتقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي -
محافظة أسوان تبحث حلول مشكلة المياه الجوفية بأساليب علمية -
فيديو| لهذه الأسباب يرفض حازم إمام الترشح لرئاسة الزمالك حاليا -
بالفيديو.. حازم إمام عن تصريحات شيكابالا: «بعد أيه؟» -
فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
إطلاق اسم شهيدين على مدرستين في دمياط -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

5 نصائح تساعد جسمك على الاستفادة من الطعام وتحسن التمثيل الغذائى

Google+ Print
5 نصائح تساعد جسمك على الاستفادة من الطعام وتحسن التمثيل الغذائى 5 نصائح تساعد جسمك على الاستفادة من الطعام وتحسن التمثيل الغذائى
تناول الطعام الصحى ليس كافيا للتمتع بصحة جيدة، لأن امتصاص الطعام تقع عليه مسئولية كبيرة فى هذا الجزء، فامتصاص المعدة للطعام والعناصر المكونة له، والتمثيل الغذائى الأمثل لزيادة طاقة الجسم يتحكم هو الآخر فى طبيعة استفادة الجسم من الطعام.

الدكتورة هبة صلاح أخصائية التغذية العلاجية، أكدت أن هناك الكثير من النصائح التى تحسن من عملية التمثيل الغذائى بالجسم، كما أنها أحد مفاتيح امتصاص الجسم لعناصر الطعام بشكل سليم، وبالتالى يتمتع الإنسان بجسم صحى، وصحة جيدة.

بعض النصائح لتمثيل غذائى سليم واستفادة الجسم من عناصر الطعام

وتقدم الدكتورة هبة مجموعة من النصائح التى تساعد على امتصاص أمثل للطعام، والاستفادة من عناصره وفيتاميناته منها:

- التركيز على طبق السلطة كأساس للمائدة الصحية والتمتع بامتصاص جيد للطعام.

- الحركة بعد تناول الطعام أحد أهم أسباب الامتصاص الجيد للطعام وإمداد الجسم بالطاقة.

- تناول الفاكهة، فثمرة واحدة تسبق الطعام بساعة أحد أهم أسباب الامتصاص الجيد للطعام دون مشكلات.

- عدم تناول كميات كبيرة من الطعام، أحد أسرار الامتصاص السليم للطعام.

- عدم تناول المشروبات المختلفة بعد تناول الطعام، كالشاى والعصائر وغيرها يساعد على هضم مثالى وامتصاص جيد.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365