مدينة الملك سعود تعلن عن وظائف شاغرة

أعلنت مدينة الملك سعود الطبية عن طرح 14 وظيفة شاغرة بمسمى (أخصائي تغذية علاجية). وحدّدت المدينة شرطَيْن أساسيَّين يجب توفّرهما في المتقدمين، هما: الحصول على بكالوريوس تغذية علاجية، وتصنيف الهيئة السعودية للتخصصات الطبية (تغذية علاجية). ودعت الراغبين في شغل هذه الوظائف التقديم عليها من خلال موقع المدينة الإلكتروني: ( www.ksmc.med.sa ).
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