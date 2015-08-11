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رفع أمن مطار الأمير نايف بالقصيم إلى مخفر

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رفع أمن مطار الأمير نايف بالقصيم إلى مخفر رفع أمن مطار الأمير نايف بالقصيم إلى مخفر
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الفريق عثمان المحرج

بريدة-ملفي الحربي

    صدر قرار معالي مدير الأمن العام الفريق عثمان المحرج برفع مستوى نقطة أمن مطار الأمير نايف بن عبدالعزيز بالقصيم إلى مستوى مخفر شرطة داخلي فئة (ج) وأوضح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة القصيم الرائد بدر السحيباني أن القرار يأتي بناءً على ما رفعه مدير شرطة منطقة القصيم اللواء بدر الطالب ضمن خطوات التطوير الإداري التي تشهدها القطاعات الأمنية لمواكبة الزيادة الحاصلة في عدد الرحلات والكثافة الملحوظة للمسافرين وبعد توفر المتطلبات التنظيمية والإمكانيات التشغيلية الخاصة برفع مستوى المرافق الأمنية وسيكون المخفر جاهزاً لتقديم أفضل الخدمات الأمنية.

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