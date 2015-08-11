ماجستير في العلاقات الإقليمية للتويجري

الطائف - أحمد حسن الزهراني

حصل الأستاذ عادل بن سعد التويجري على ماجستير العلوم الإستراتيجية في العلاقات الإقليمية والدولية من جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بعنوان دور التعاون الإستراتيجي السعودي المصري في تحقيق الاستقرار الإقليمي.اهانينا للأستاذ علي، وعقبال درجة الدكتوراه.