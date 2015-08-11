مدير تعليم الباحة يؤكد أهمية تطبيق الإجراءات الصحية في المقاصف المدرسية

أكد المدير العام للتعليم بمنطقة الباحة سعيد بن محمد مخايش، على أهمية التطبيق الجيد للإجراءات المتخذة في التغذية المدرسية للطلاب والطالبات قبل بدء العام الدراسي القادم وتقديم الدعم المادي الملائم للمدارس المحتاجة للدعم.

جاء ذلك خلال اجتماع المدير العام بمكتبه أمس بمدير خدمات الطلاب بالإدارة خالد حمدان حاوي ومشرف المقاصف المدرسية إبراهيم غرم الله.

مشدداً في هذا الصدد على تهيئة المقاصف المدرسية وجاهزيتها، من خلال الأخذ بالمعايير الصحية، من نظافة وتنظيم وتهيئة بيئة مناسبة لإفطار الطلاب والطالبات ومتابعة تنفيذ الاشتراطات الصحية فيما يقدم من وجبات داخل المدارس، مشيراً إلى أهمية نشر المفهوم الصحي السليم بين الطلاب والطالبات من قبل إدارات المدارس والقائمين والقائمات على المقاصف فيما يتعلق بالدور المهم الذي يلعبه المقصف في تشكيل مفاهيم التغذية لدى الطلاب والطالبات وتأثيره على المستوى الصحي لهم، ملفتا إلى ضرورة القيام بالزيارات الدورية المنتظمة من مشرفي ومشرفات الصحة المدرسية وخدمات الطلاب لمتابعة ما يقدم للطلاب والطالبات والرفع بالتقارير الدورية الدائمة للإدارة.