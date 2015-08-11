600 لوحة تعريفية وتوعوية للانتخابات البلدية بجدة

جدة - صالح الرويس

أنهت اللجنة المحلية للانتخابات البلدية في الدورة الثالثة 1436 / 1437ه بمحافظة جدة ممثلة في اللجنة الإعلامية، تركيب لوحات مراكز قيد الناخبين والمرشحين في جدة والمحافظات التابعة لها البالغ عددها 74 مركزاً للرجال و34 مركزاً للنساء. كما أنهت تركيب 400 لوحة تعريفية وتوعوية في الشوارع والطرقات الرئيسة بمختلف أشكالها(الباك لايت، والموبي، واليونيبول، والشاشات الإلكترونية والبنرات). وأوضح رئيس اللجنة الإعلامية محمد البقمي أن اللجنة تعمل بتوجيه ومتابعة مستمرة من أمين محافظة جدة رئيس اللجنة المحلية للانتخابات أ. د. هاني بن محمد أبوراس، لتوعية سكان جدة والمحافظات التابعة لها بأهمية الانتخابات البلدية والمشاركة فيها لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة -رعاها الله- في مشاركة أبناء الوطن في التنمية الشاملة التي تشهدها بلادنا.

وأضاف البقمي أن مواقع التواصل الاجتماعي التابعة لأمانة محافظة جدة شهدت نشاطا وتفاعلا ملحوظا خلال نشرها لرسائلها التوعوية والإعلامية لأفراد المجتمع وتعريفهم بالحملة الانتخابية البلدية في دورتها الثالثة والمستجدات التي طرأت عليها، ومن أبرزها توسيع صلاحيات المجالس البلدية وزيادة عدد المرشحين المنتخبين إلى الثلثين بدلا من النصف، ومشاركة المرأة لأول مرة كناخبة ومرشحة، ودعم مشاركة الشباب بتخفيض سن الناخبين إلى ١٨ عاما. الجدير بالذكر أن الانتخابات البلدية في دورتها الثالثة ستنطلق بتاريخ ٧ ذي القعدة القادم بمرحلة قيد الناخبين وتتبعها مرحلة تسجيل المرشحين بتاريخ ١٥ ذي القعدة، ثم مرحلة الاقتراع بتاريخ ١/٣/١٤٣٧ه.