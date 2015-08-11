أخبار عاجلة

«اللي بيربي ديب بياكله».. كمال يوجه «3 رسائل» تحذيرية لأمير قطر -
فيديو.. «أصحاب المعاشات»: نواجه عملية تجويع ممنهجة من الحكومة -
عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد -
بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
خلال لقائها السيسي..لاجارد تشيد بالتقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي -
محافظة أسوان تبحث حلول مشكلة المياه الجوفية بأساليب علمية -
فيديو| لهذه الأسباب يرفض حازم إمام الترشح لرئاسة الزمالك حاليا -
بالفيديو.. حازم إمام عن تصريحات شيكابالا: «بعد أيه؟» -
فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
إطلاق اسم شهيدين على مدرستين في دمياط -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

600 لوحة تعريفية وتوعوية للانتخابات البلدية بجدة

Google+ Print
600 لوحة تعريفية وتوعوية للانتخابات البلدية بجدة 600 لوحة تعريفية وتوعوية للانتخابات البلدية بجدة
543007714906.jpg

لوحات توعوية بالانتخابات البلدية بجدة

جدة - صالح الرويس

    أنهت اللجنة المحلية للانتخابات البلدية في الدورة الثالثة 1436 / 1437ه بمحافظة جدة ممثلة في اللجنة الإعلامية، تركيب لوحات مراكز قيد الناخبين والمرشحين في جدة والمحافظات التابعة لها البالغ عددها 74 مركزاً للرجال و34 مركزاً للنساء. كما أنهت تركيب 400 لوحة تعريفية وتوعوية في الشوارع والطرقات الرئيسة بمختلف أشكالها(الباك لايت، والموبي، واليونيبول، والشاشات الإلكترونية والبنرات). وأوضح رئيس اللجنة الإعلامية محمد البقمي أن اللجنة تعمل بتوجيه ومتابعة مستمرة من أمين محافظة جدة رئيس اللجنة المحلية للانتخابات أ. د. هاني بن محمد أبوراس، لتوعية سكان جدة والمحافظات التابعة لها بأهمية الانتخابات البلدية والمشاركة فيها لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة -رعاها الله- في مشاركة أبناء الوطن في التنمية الشاملة التي تشهدها بلادنا.

وأضاف البقمي أن مواقع التواصل الاجتماعي التابعة لأمانة محافظة جدة شهدت نشاطا وتفاعلا ملحوظا خلال نشرها لرسائلها التوعوية والإعلامية لأفراد المجتمع وتعريفهم بالحملة الانتخابية البلدية في دورتها الثالثة والمستجدات التي طرأت عليها، ومن أبرزها توسيع صلاحيات المجالس البلدية وزيادة عدد المرشحين المنتخبين إلى الثلثين بدلا من النصف، ومشاركة المرأة لأول مرة كناخبة ومرشحة، ودعم مشاركة الشباب بتخفيض سن الناخبين إلى ١٨ عاما. الجدير بالذكر أن الانتخابات البلدية في دورتها الثالثة ستنطلق بتاريخ ٧ ذي القعدة القادم بمرحلة قيد الناخبين وتتبعها مرحلة تسجيل المرشحين بتاريخ ١٥ ذي القعدة، ثم مرحلة الاقتراع بتاريخ ١/٣/١٤٣٧ه.

'; jQuery(this).parent('.img_title').after(dev); }// end 200 ) { jQuery(this).after(''); jQuery(this).click(function() { //alert( "Handler for .click() called." ); //jQuery(this).css('max-width','none'); //jQuery(this).attr('id','fancybox1'); src = jQuery(this).attr('src'); title = jQuery(this).attr('title'); if( !title ) title = ''; //dev = '

X

'; dev = ''+ src +'
>'+title; //dev = 'xx'; jQuery.fancybox({ content: dev }); });// end click } }); jQuery("a#fancybox1").fancybox({ 'titleShow' : true, 'transitionIn' : 'elastic', 'transitionOut' : 'elastic', 'easingIn' : 'easeOutBack', 'easingOut' : 'easeInBack', 'titlePosition' : 'over' //'titlePosition' : 'inside' }); }); // end jquery

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية