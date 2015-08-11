«بلدي القطيف» يشترط الموافقة على مستثمر الدواجن ب«بناء سوق جديد»

استعرض المجلس البلدي في جلسته ال58 طلب البلدية طرح سوق الدواجن واللحوم بحي البحر القطيف للاستثمار لنشاطات تجارية متنوعة تخدم ساكني الحي، وقدم أمس عضو المجلس م. نجيب السيهاتي العرض، والجلسة التي عقدت برئاسة شرف السعيدي رئيس المجلس وبحضور الأعضاء وافق فيها المجلس شرط أن يقوم المستثمر بهدم وبناء السوق.

وقيّم الأعضاء وضع السوق ب"المتهالك جدا"، وأوصوا بدراسة أوضاع الأسواق المماثلة، وفي البند الثاني استعرض المجلس العرض المقدم من عضو المجلس م. عباس الشماسي حول تطوير مدخل بلدة الجارودية، وفك الاختناقات المرورية وسط بلدة الجارودية وذلك بربط طريق المحيط بالأحياء الغربية من الجارودية وتحديداً الطرف الشرقي لمخطط (193/3) بعرض مقترح 30 مترا، وبطول 35 مترا تحتاج إلى نزع ملكية، وهي من المزارع المهملة، وقرر المجلس أن تقوم البلدية بدراسة المقترح وإحالته لإدارة التخطيط العمراني، وإفادة المجلس بما يتم، وفي البند الثالث استمع المجلس إلى العرض المقدم من عضو المجلس كمال المزعل حول طلب إغلاق مصب الصرف الصحي بحي الجمعية بسيهات، ويقع جوار مراكز صحية واجتماعية، وقرر المجلس الكتابة للاستفسار عن الموقع وإفادة المجلس.

وفي البند الرابع ناقش المجلس مشروع حصر ومتابعة الإيرادات بالبلدية المعد من قبل الاستثماري المنفذ لبرنامج الحاسب الآلي الذي يهدف إلى متابعة تحصيل الإيرادات وتحديث قواعد البيانات للمستأجرين وبالتالي زيادة موارد الإيرادات، وشمل العرض ومرحلة حصر الإيرادات ومتابعتها ومراحل التشغيل والتحصيل بطريقة آلية، ما نجم عن زيادة تحصيل الإيرادات وتكوين قواعد بيانات للفرص الاستثمارية وطلبات المستثمرين وحصر المواقع الاستثمارية مع أمكانية الربط المباشر مع نظام المعلومات الجغرافية، وأرشفة العقود الاستثمارية ومستنداتها الإلكترونية، وأدى ذلك إلى زيادة الإيرادات من خلال طرح أكثر من الفرص الاستثمارية، وتحصيل الإيرادات المستحقة والمتخلفة ووجود آلية للحد من تخلف المستثمرين في السداد من خلال المتابعة الإلكترونية، وابدى أعضاء المجلس ملاحظات على التقرير، ما يعزز من تطوير العمل الإلكتروني وزيادة الفرص الاستثمارية في المحافظة.