"المترو": تشغيل القطار المكيف الثالث بالخط الأول نهاية الشهر الجارى

أكد المهندس على فضالى رئيس شركة المترو أنه سيتم تشغيل القطار المكيف الثالث الجديد بالخط الأول للمترو المرج/ حلوان قبل نهاية الشهر الجارى بعد انتهاء تجارب التشغيل والاختبارات عليه.

وأضاف رئيس شركة المترو لـ"اليوم السابع" أنه يجرى حاليا الانتهاء من الاختبارات على هذا القطار داخل مصنع سيماف التابع للهيئة العربية للتصنيع ضمن التعاقد المبرم مع شركة هونداى روتم الكورية لتصنيع وتوريد 20 قطارا مكيفا للخط الأول بتكلفة 2.2 مليار جنيه بالاشتراك مع سيماف.

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