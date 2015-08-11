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"المترو": تشغيل القطار المكيف الثالث بالخط الأول نهاية الشهر الجارى

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"المترو": تشغيل القطار المكيف الثالث بالخط الأول نهاية الشهر الجارى "المترو": تشغيل القطار المكيف الثالث بالخط الأول نهاية الشهر الجارى
أكد المهندس على فضالى رئيس شركة المترو أنه سيتم تشغيل القطار المكيف الثالث الجديد بالخط الأول للمترو المرج/ حلوان قبل نهاية الشهر الجارى بعد انتهاء تجارب التشغيل والاختبارات عليه.

وأضاف رئيس شركة المترو لـ"اليوم السابع" أنه يجرى حاليا الانتهاء من الاختبارات على هذا القطار داخل مصنع سيماف التابع للهيئة العربية للتصنيع ضمن التعاقد المبرم مع شركة هونداى روتم الكورية لتصنيع وتوريد 20 قطارا مكيفا للخط الأول بتكلفة 2.2 مليار جنيه بالاشتراك مع سيماف.


>بالفيديو.. "اليوم السابع" تتجول داخل أول قطار "vip" قبل تشغيله فعليا.. العربات مصنعة بخبرات مصرية ضمن 23 قطارا مكيفا.. السكة الحديد تشغله بخط القاهرة/الإسكندرية بسعر 100 جنيه للدرجة الأولى و65 للثانية

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مصر 365

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