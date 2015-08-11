بالفيديو - توريه يصرخ في وجه الجميع.. سيتي قادم

انطلق قطار مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي عبر محطة وست بروميتش بثلاث ضربات من بينها هدفين عن طريق صاحب الطلقات المعتادة يايا توريه قائد وسط الفريق يوم الأثنين.

وحصد سيتي النقاط الثلاثة الأولى ليجاور مانشستر يونايتد وليفربول من الفرق الكبرى التي فازت في الجولة الأولى.

فقد تعادل تشيلسي وخسر أرسنال في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي.

وسجل يايا توريه الهدف الأول في الدقيقة التاسعة بتصويبة ارتطمت في أقدام المدافعين وسكنت الشباك.

ثم طلقة رائعة من على قوس منطقة الجزاء بباطن القدم في الدقيقة 24 كان منها الهدف الثاني.

وأكد فينسنت كومباني النقاط الثلاثة بهدف ثالث في الدقيقة 59.

ويلعب سيتي مع تشيلسي في الجولة الثانية يوم 16 أغسطس المقبل على ملعبه الاتحاد.. لكن الزرق يعانون من غياب ثيبو كورتوا حارس المرمى في تعادلهم بالجولة الأولى 2-2 أمام سوانزي.

وتصدر سيتي الدوري الإنجليزي في الجولة الأولى لأول مرة منذ موسمي 2011-2012 و2013-2014 عندما تُوج بطلا للمسابقة.

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