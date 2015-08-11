بالأرقام – 5 علامات مميزة حققها سيتي بفوزه الأول في الدوري الإنجليزي

انتصر مانشستر سيتي بثلاثية نظيفة أمام وست بروميتش في الجولة الافتتاحية للدوري الإنجليزي ومعها حقق خمسة أرقام نادرة.

سجل يايا توريه الهدفين الأول والثاني وزاد فينسنت كومباني النتيجة بالثالث.

ويستعرض FilGoal.com الأرقام الخمسة التي حققها مانشستر سيتي..

- هدفان يايا توريه بعد 24 دقيقة هي ثالث أسرع ثنائية يسجلها لاعب لمانشستر سيتي في تاريخ الدوري الإنجليزي.

- فينينت كومباني يسجل هدفه الأول في موسم 2015-2016 بعد 60 دقيقة من انطلاقه بعدما فشل طوال 25 مباراة في موسم 2014-2015 من التسجيل.

- صنع ديفيد سيلفا الهدف الثالث.. كان هو المساعدة رقم (40) له وهو الرقم الذي لم يصل إليه أي لاعب في صناعة الأهداف بالدوري الإنجليزي منذ موسم 2012-2013.

- يايا توريه هو أكثر لاعب سجل أهداف في الدوري الإنجليزي من خارج منطقة الجزاء في آخر أربعة مواسم بواقع 12 هدفا.

- مرر لاعبو مانشستر سيتي 692 تمريرة صحيحة أمام وست بروميتش.. وهو الرقم الأكثر من بين أي فريق آخر في الدوري الإنجليزي هذا الموسم بفارق 211 تمريرة عن أقرب منافسيه.

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