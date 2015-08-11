أخبار عاجلة

«اللي بيربي ديب بياكله».. كمال يوجه «3 رسائل» تحذيرية لأمير قطر -
فيديو.. «أصحاب المعاشات»: نواجه عملية تجويع ممنهجة من الحكومة -
بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
خلال لقائها السيسي..لاجارد تشيد بالتقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي -
محافظة أسوان تبحث حلول مشكلة المياه الجوفية بأساليب علمية -
فيديو| لهذه الأسباب يرفض حازم إمام الترشح لرئاسة الزمالك حاليا -
بالفيديو.. حازم إمام عن تصريحات شيكابالا: «بعد أيه؟» -
فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
إطلاق اسم شهيدين على مدرستين في دمياط -
مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

بالأرقام – 5 علامات مميزة حققها سيتي بفوزه الأول في الدوري الإنجليزي

Google+ Print
بالأرقام – 5 علامات مميزة حققها سيتي بفوزه الأول في الدوري الإنجليزي بالأرقام – 5 علامات مميزة حققها سيتي بفوزه الأول في الدوري الإنجليزي

انتصر مانشستر سيتي بثلاثية نظيفة أمام وست بروميتش في الجولة الافتتاحية للدوري الإنجليزي ومعها حقق خمسة أرقام نادرة.

سجل يايا توريه الهدفين الأول والثاني وزاد فينسنت كومباني النتيجة بالثالث.

ويستعرض FilGoal.com الأرقام الخمسة التي حققها مانشستر سيتي..

- هدفان يايا توريه بعد 24 دقيقة هي ثالث أسرع ثنائية يسجلها لاعب لمانشستر سيتي في تاريخ الدوري الإنجليزي.

- فينينت كومباني يسجل هدفه الأول في موسم 2015-2016 بعد 60 دقيقة من انطلاقه بعدما فشل طوال 25 مباراة في موسم 2014-2015 من التسجيل.

- صنع ديفيد سيلفا الهدف الثالث.. كان هو المساعدة رقم (40) له وهو الرقم الذي لم يصل إليه أي لاعب في صناعة الأهداف بالدوري الإنجليزي منذ موسم 2012-2013.

- يايا توريه هو أكثر لاعب سجل أهداف في الدوري الإنجليزي من خارج منطقة الجزاء في آخر أربعة مواسم بواقع 12 هدفا.

- مرر لاعبو مانشستر سيتي 692 تمريرة صحيحة أمام وست بروميتش.. وهو الرقم الأكثر من بين أي فريق آخر في الدوري الإنجليزي هذا الموسم بفارق 211 تمريرة عن أقرب منافسيه.

شاهد - مانشستر سيتي لعب 31 مع لاعبي وست بروميتش

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع