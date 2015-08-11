أخبار عاجلة

«اللي بيربي ديب بياكله».. كمال يوجه «3 رسائل» تحذيرية لأمير قطر -
فيديو.. «أصحاب المعاشات»: نواجه عملية تجويع ممنهجة من الحكومة -
بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
خلال لقائها السيسي..لاجارد تشيد بالتقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي -
محافظة أسوان تبحث حلول مشكلة المياه الجوفية بأساليب علمية -
فيديو| لهذه الأسباب يرفض حازم إمام الترشح لرئاسة الزمالك حاليا -
بالفيديو.. حازم إمام عن تصريحات شيكابالا: «بعد أيه؟» -
فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
إطلاق اسم شهيدين على مدرستين في دمياط -
مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

' مرض نيمار معدي ويجب الحذر منه في برشلونة '

Google+ Print
' مرض نيمار معدي ويجب الحذر منه في برشلونة ' ' مرض نيمار معدي ويجب الحذر منه في برشلونة '

(إفي): قالت الطبيبة مارتا دي كيتشانو إنه يتوجب على الجهاز الطبي لبرشلونة توخي الحذر من وجود عدوى داخل غرف ملابس الفريق مصدرها البرازيلي نيمار المصاب بالتهاب الغدة النكفية.

وقالت دي كيتشانو مديرة مركز عناية طب الأطفال الشامل ببرشلونة لـ(إفي) أن العدوى بهذا المرض تنجم عن طريق "الاتصال المباشر من خلال اللعاب أو استخدام أكواب وأطباق المصاب".

وأشارت الطبيبة إلى أنه على الرغم من أن نيمار كان حصل على تطعيم ضد المرض إلا أنه يوجد معدل عمري لا يكون فيه تأثير العقار بنسبة 100%، خاصة وان هذا المرض غالبا ما يصيب الأطفال.

وتستمر فترة الاصابة من 15 إلى 24 يوما حيث يشتبه في أنه تعرض للعدوى أثناء وجوده في البرازيل، وفقا لكيتشانو.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع