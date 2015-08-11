' مرض نيمار معدي ويجب الحذر منه في برشلونة '

(إفي): قالت الطبيبة مارتا دي كيتشانو إنه يتوجب على الجهاز الطبي لبرشلونة توخي الحذر من وجود عدوى داخل غرف ملابس الفريق مصدرها البرازيلي نيمار المصاب بالتهاب الغدة النكفية.

وقالت دي كيتشانو مديرة مركز عناية طب الأطفال الشامل ببرشلونة لـ(إفي) أن العدوى بهذا المرض تنجم عن طريق "الاتصال المباشر من خلال اللعاب أو استخدام أكواب وأطباق المصاب".

وأشارت الطبيبة إلى أنه على الرغم من أن نيمار كان حصل على تطعيم ضد المرض إلا أنه يوجد معدل عمري لا يكون فيه تأثير العقار بنسبة 100%، خاصة وان هذا المرض غالبا ما يصيب الأطفال.

وتستمر فترة الاصابة من 15 إلى 24 يوما حيث يشتبه في أنه تعرض للعدوى أثناء وجوده في البرازيل، وفقا لكيتشانو.