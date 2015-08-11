أرقام السوبر الأوروبي –خامس بطولة بين فريقين من نفس البلد.. وميلان الأكثر تتويجا

قبل اقامة مباراة كأس السوبر الأوروبي 2015 والتي تجمع برشلونة وسيفيليا الاسبانيين مساء الثلاثاء بملعب بوريس بايشادزه دينامو أرينا بعاصمة جورجيا تبليسي، يستعرض معكم FilGoal.com مجموعة من أبرز الأرقام الخاصة بهذه البطولة.

- ميلان الإيطالي هو أكثر المتوجين باللقب حيث فاز به من قبل في خمس مناسبات، وربما يلحق به برشلونة في القمة لو حقق الفوز مساء الثلاثاء، حيث سبق للبارسا الفوز بأربعة ألقاب من قبل. ليفربول الانجليزي يأتي ثالثاُ بثلاثة ألقاب، ويتبعه أياكس (الذي حقق لقباً إضافياً لا يعترف به ويفا) وريال مدريد وأندرلخت ويوفنتوس وفالنسيا وأتليتيكو مدريد بلقبين لكل منهم.

- برشلونة هو أكثر فريق خاض كأس السوبر حيث لعبها في ثمان مرات سابقة، وستكون مباراة الثلاثاء هي التاسعة له.

- نسخة 2015 هي الخامسة التي تجمع فريقين من نفس البلد. سبق وأن تكرر الأمر في نسخة 1990 التي فاز بها ميلان الإيطالي على حساب مواطنه سامبدوريا، وفي نسخة 1993 والتي حققها بارما الإيطالي أيضاً على حساب ميلان. المرتين الأخريتين كان سيفيليا نفسه طرفاً فيهما، حين هزم برشلونة نفسه في نسخة 2006، ثم خسر من ريال مدريد في نسخة 2014.

- الإسباني جوسيب جوارديولا والإيطالي كارلو أنشيلوتي هما أكثر المدربين المتوجين بالبطولة، حيث حققها كل منهما ثلاث مرات. جوارديولا فاز بها مرتين مع برشلونة ومرة مع بايرن ميونيخ، فيما حققها أنشيلوتي مرتين مع ميلان ومرة مع ريال مدريد.

- برشلونة هو أكثر فريق خسر اللقب (4 مرات) ويتبعه بورتو وبايرن ميونيخ بثلاث مرات لكل منهما.

- أندية إسبانيا هي الأكثر تتويجاً بالبطولة حيث حققتها في 11 مرة سابقة، وستكون الثانية عشرة مساء الثلاثاء بالتأكيد. البطولات السابقة جاءت بواقع 4 لبرشلونة، لقبين لكل من ريال مدريد وفالنسيا وأتليتيكو مدريد، ولقباً لسيفيليا. أندية إيطاليا تأتي ثانية بتسعة ألقاب وتتبعها الأندية الانجليزية بسبعة ألقاب.

- في 40 نسخة سابقة أقيمت لكأس السوبر، فاز بطل دوري الأبطال بالبطولة في 21 مناسبة مقابل 19 لبطل أبطال الكؤوس أو كأس الاتحاد والدوري الأوروبي. ومنذ تحول البطولة لمنافسة بين بطل دوري الأبطال وبطل كأس الاتحاد، أقيمت 15 نسخة فاز بطل دوري الأبطال بثمانية منها مقابل سبعة لبطل كأس الاتحاد.

- برشلونة خاض السوبر الأوروبي ثمان مرات من قبل، فاز في أربع منها أعوام 1992 على فيردر بريمن الألماني، و1997 على بروسيا دورتموند الألماني، و2009 على شاختار دونيتسك الأوكراني و2011 على بورتو البرتغالي، فيما خسر 4 مرات في 1979 أمام نوتنجهام فورست الانجليزي، 1982 أمام أستون فيلا الانجليزي، 1989 أمام ميلان و2006 أمام سيفيليا.

- سيفيليا بالمقابل لعب السوبر الأوروبي 3 مرات من قبل، فاز على برشلونة في 2006 ثم خسر في 2007 من ميلان وفي 2014 من ريال مدريد.

- هذه هي المرة الأولى في تاريخ البطولة التي يلتقي فيها نفس الفريقين مرتين على اللقب. مباراة 2006 كانت قد انتهت بفوز سيفيليا بثلاثية ريناتو وفريدريك كانوتيه وانزو ماريسكا دون مقابل، وذهبت جائزة المباراة يومها للاعب سيفيليا في هذا الوقت وبرشلونة حالياً داني ألفيش.