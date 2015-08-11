حظك اليوم الثلاثاء 11 أغسطس 2015

1- حظك اليوم برج الحمل يوم الثلاثاء 11 أغسطس 2015

2- حظك اليوم برج الثور يوم الثلاثاء 11 أغسطس 2015

3- حظك اليوم برج الجوزاء يوم الثلاثاء 11 أغسطس 2015

4- حظك اليوم برج السرطان يوم الثلاثاء 11 أغسطس 2015

5 - حظك اليوم برج الأسد يوم الثلاثاء 11 أغسطس 2015

5- حظك اليوم برج العذراء يوم الثلاثاء 11 أغسطس 2015

7- حظك اليوم برج الميزان يوم الثلاثاء 11 أغسطس 2015

8- حظك اليوم برج العقرب يوم الثلاثاء 11 أغسطس 2015

9- حظك اليوم برج القوس يوم الثلاثاء 11 أغسطس 2015

10- حظك اليوم برج الجدى يوم الثلاثاء 11 أغسطس 2015

11- حظك اليوم برج الدلو يوم الثلاثاء 11 أغسطس 2015

12- حظك اليوم برج الحوت يوم الثلاثاء 11 أغسطس 2015

>رجل برج الحمل إذا أراد شيئًا أراده بتعسف وإلحاح وعناد حتى إنه قد يغلق عينيه وأذنيه حتى لا يتزحزح عن فكرته التى اقتنع بها حتى لو كانت خاطئة، ولكن إذا ما أسعده حظه واقتنع بالخطأ يمكن أن يغير من طريقة تفكيره شرط أن الذى يقنعه إنسان شريك له يقدره ويحبه.>رجل برج الثور يتصف بالعناد، ويؤثر فيه كوكب الزهرة وهذا ما يجعله إنسانًا لطيفًا وسهل العشرة ويحب أن يعيش عيشة رغدة وهنية وهادئة، دائما ما تجدهم يفضلون اللون الأزرق، وحجرهم الياقوت الأزرق، يعشق أسرته وعائلته ويوفر لها الهدوء والراحة يتصف بالصبر وقوة كبيرة.>بالرغم من أن رجل برج الجوزاء يمتلك قدرات هائلة، ولكنه يفتقد الصبر، يتصف بقراراته المتسرعة والتى يندم عليها بعد هذا التسرع، وهو دائمًا يتأثر بكل ما هو جديد، هذا الرجل يفضل أن يكون له صديق واحد بالرغم من أنه له معارف وأصدقاء كثيرين، وهذا الصديق يعتبر توأم روح هذا الرجل.>هذا الرجل مشاعره متوهجة وصاحب برج السرطان له خيال واسع يعبر عنه بشكل يعكس إحساسه الدافئ، له ذكريات خاصة به ويعيش عليها، هذا الرجل يستفيد من أخطائه، ولا يكرر الخطأ مرتين، يستطيع أن يتحكم مشاعره ولا يظهر على تقسيمات وجهه.>رجل برج الأسد له عواطف جياشة ومن الممكن أن يتحمل أى شىء إلا المشكلات العاطفية وخصوصا الفشل العاطفى ويجب أن يختار بعناية وصبر حتى لا يتعرض للفشل فى الحب الذى يؤثر عليه بصورة سلبية، هذا الرجل يسعى للمثالية وغالبا ما يوفق ويصل إليها.>طبيعة مواليد برج العذراء زئبقية نتيجة للتأثر بكوكب عطارد، ولهم سمات وصفات مميزة وهى الشعور بالقلق الذهنى والعقلى، وينتابهم هذا الشعور دومًا كما أنهم سوف يكتسبون صفة الشجاعة والثقة بالنفس.>مواليد برج الميزان لهم صفات مميزة فهم يقومون بدراسة أى موضوع قبل اتخاذ أى قرار وهذا ما يجعله محل احترام وتقدير من المحيطين به، ويطلبون المشورة منه فى كل المشكلات وخصوصا المشكلات العائلية، وهو مهم فى مجال العمل لأن قراره ذو احترام وصفه، لذلك يعتبر صاحب هذا البرج من أفضل السياسيين الذين يخططون لمستقبل العالم السياسى والاقتصادى لمائة عام قادمة.>هناك تناقض واضح فى شخصية رجل برج العقرب، الشر والخير ممكن أن يعيشهما هذا الرجل فى اليوم الواحد، شخصيته المتناقضة محيرة لكل المتعاملين معه وقد يكون هذا ناتج من طبيعته المائية وتأثره بكوكب المريخ إله الحرب، هذا الرجل مستقل ولديه إرداة قوية وقرار صائب، وهو واحة لأصدقائه يستشيرونه فى كل صغيرة وكبيرة فى حياتهم.>هذا الرجل ناجح فى كل المجالات التى يخوضها، والسهام التى يصوبها تجاه كل شىء ناجحة، ولكن يعيبه سرعة الغضب الذى يمكن أن يفقده الكثير من الأصدقاء، لكنه رجل كريم يعطى أصدقاءه وأقاربه احتياجاتهم من المال يتساوى فى هذا الكرم امرأة برج القوس أيضًا.>صاحب برج الجدى يحب العائلة والعلاقات الأسرية، والحرص على صلة الرحم ويخضع للتقاليد والعادات، مواليد هذا البرج يشعرون بالخوف والكآبة، وإذا ما سيطروا على هذا الشعور بالتشاؤم بامكانهم ينطلقون فى الحياة دون خوف.>هذا الرجل قوى الذاكرة، ولذلك ينجح فى الأعمال التى تتطلب العلم والمعرفة، ويؤثر فيه أورانوس ويمنحه قدرة التركيز الشديدة، كما أنه له القدرة على خوض المجهول والاستبصار ولهم حدس شديد يساعدهم فى قوة بعد النظر الذى يتميزون به.>هذا الرجل لديه توازن فى حياته يدهش الجميع ويتميز بوجود حاسة سادسة لديه تؤهله بالاختلاف عن الآخرين، فهو يتوقع أحداثًا يمكن أن تحدث بالصدفة أو بالتركيز، أحلامه تصدق فى أغلب الأحيان وله قوة ذاكرة خارقة، بداخله تناقضات غريبة ويستطيع أن يكيف نفسه علي أي شىء يريده.