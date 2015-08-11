بالفيديو..فريد الديب لـ"أحمد موسى":"تكريم مبارك" لن يعيده مرة أخرى للحكم

قال فريد الديب، محامى الرئيس الأسبق حسنى مبارك، إن الرئيس مبارك ليس فى حاجة إلى تكريم وإنما يهمه عدم شق الصف وتمزيق الأمة.

وأوضح أن الرئيس مبارك دائما ما يطلب الالتفاف حول الرئيس عبد الفتاح السيسى وتوحيد الأمة خلفه، مضيفا أن مبارك أبلغه عدم رغبته فى أى تكريم نهائيا، لافتا إلى أن التكريم الحقيقى لمبارك هو انصراف الشعب إلى العمل بعيدا عن هذه التفاهات.

وأضاف الديب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى فى برنامج "على مسئوليتى" على قناة "صدى البلد"، أن مبارك يرى أن الوقت الحالى ليس مناسبا لهذا الكلام الذى يطرح حول تكريمه ووضع صورته فى جدارية قناة السويس الجديدة، مشددا على أن التكريم الذى ينادى به بعض أنصار الرئيس الأسبق مبارك لن يزيده تكريما أو يعيده مرة أخرى إلى الحكم.

وأكد الديب أن كل من يهاجم مبارك لن يحصد شيئا، قائلا "اللى بيهاجموا مبارك، الرئيس مبارك مشى خلاص، حكمه عهد وانقضى وليس كله مساوئ، زى أى عهد، مفيش حلو على طول ولا وحش على طول".

وطالب محامى مبارك بضرورة الالتفاف حول قيادة مصر الجديدة وعدم شق الصف بما يخدم مصالح المتربصين بالوطن، مضيفا أن موقف مبارك من المحاكمات سيتحدد خلال أسابيع بصفة نهائية.