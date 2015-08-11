"الصحة": 19 حالة وفاة جديدة و92 مصابًا بسبب موجة الحر الشديدة أمس

أعلنت وزارة الصحة، أن إجمالى عدد الوفيات أمس الاثنين، نتيجة ارتفاع درجات الحرارة بلغ 19 حالة وفاة من كبار السن، ولا يوجد بينهم أطفال، بالإضافة لإصابة 92 شخصًا بحالات "إجهاد حرارى" فى جميع أنحاء الجمهورية.

وأضافت الوزارة، فى بيان لها، أن من بين الحالات 11 حالة وفاة بالقاهرة و70 مصابًا بالقاهرة، لافتة إلى أنه خرج من المصابين 28 حالة من المستشفيات لتحسن حالتهم، فيما يخضع باقى المصابين للعلاج والملاحظة، من بينهم 10 مصابين فى محافظة القليوبية "مستشفى الخانكة للصحة النفسية"، تم تحويلهم إلى حميات بنها والعباسية تحت العلاج والملاحظة.

وأوضح بيان الوزارة، أن من بين حالات الإصابة والوفاة ثلاث حالات وفاة بمستشفى الخانكة للصحة النفسية، وثلاثة مصابين فى محافظة سوهاج تحت العلاج والملاحظة، وثلاث حالات وفاة ومصاب فى محافظة الجيزة تحت العلاج والملاحظة، وحالة وفاة وثمان مصابين بمحافظة الأقصر تحت العلاج والملاحظة.

وأهابت وزارة الصحة بالمواطنين، خاصة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة كارتفاع ضغط الدم والسكر وأمراض القلب وذوى والأطفال، باتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة فى ضوء الارتفاع المسجل فى درجات الحرارة وعدم التعرض المباشر للشمس، وخاصة فى أوقات الظهيرة وعدم الخروج من المنزل إلا فى حالات الضرورة القصوى.

كما ترجو وزارة الصحة من المواطنين أهمية الانتباه إلى النصائح التالية:

الفئات الأكثر عرضة للإصابة بضربة الشمس:

>• الرضع وصغار الأطفال>• كبار السن (65 سنة أو أكثر)>• المرضى المعرضون للتشنجات العصبية>• المرضى الذين يعانون أمراض مزمنة، وخاصة أمراض القلب أو ارتفاع ضغط الدم.

أعراض ضربة الشمس:

>• ارتفاع فى درجة حرارة الجسم

>• احمرار فى الوجه وجفاف فى الجلد

>• التهاب فى العين، إجهاد عام يصاحبه صداع وتقلصات عضلية

>• الشعور بدوار مع قىء وشعور بالهذيان يؤدى إلى فقدان الوعى وسرعة فى النبض مع تنفس غير طبيعى

>• قد تظهر بصورة فجائية حيث يفقد الشخص وعيه من غير سابق إنذار

>• يجب ملاحظة أن قلة العرق معناها احتياج الجسم لكثير من السوائل

>وفى الحالات التى تصل إلى درجة الدوار أو فقدان الوعى يجب نقل المصاب فوراً إلى أقرب مستشفى حميات

الوقاية من ضربة الشمس:

>تعتمد الوقاية على الوعى المجتمعى عن ضربة الشمس حيث يجب تجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة، بالإضافة إلى أن يراعى الاحتياطات الآتية:

• الإكثار من شرب الماء أو السوائل بكمية كافية

>• عدم التواجد فى أماكن سيئة التهوية

>• ارتداء الملابس الفضفاضة الواسعة ذات الألوان الفاتحة وخاصة القطنية

>• عند الشعور بالتعب يجب الراحة فى مكان جيد التهوية والظليلة

>• تعرض الجسم لوسائل التبريد(تكييف / مروحة /....)

>• الاستحمام يومياً بماء فاتر

>• يفضل الامتناع عن المشى فى الشمس لمسافات طويلة

>• استعمال المظله الشمسية أو القباعات الواقية لمنع التعرض المباشر للشمس

>• إذا كان هناك شخص مصاب بارتفاع فى درجة الحرارة بسبب مرض معين يجب عليه الامتناع عن التعرض للشمس

>• يجب على المرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة عدم التعرض للشمس الشديدة لأنهم أكثر الناس تعرضا لضربة الشمس

>• يجب حماية الأطفال من اللعب فى فترات الحرارة الشديدة فهم أقل مقاومة من البالغين

>نصائح عامة:

>• شرب الماء بكثرة والإقلال من تناول الشاى والقهوة لأنهما يساعدان على إدرار البول، وبالتالى فقد الأملاح الهامة بالجسم، مما يؤدى إلى الدوخة والجفاف.

>• استبدال العصائر المحلاة بالماء.

>التعامل السليم ومعالجة الحالات:

>خطوات خاصة بخفض درجة الحرارة وهى:

>• تناول مشروبات باردة

>• راحة

>• غسل الجسم بالكامل (دش بارد)

>• التواجد فى مكان مكيف الهواء

>• لبس ملابس خفيفة.

فى حالة حدوث شد عضلى وتقلصات فى الجسم

>• الإقلال من تناول السكريات

>• الامتناع عن وضع الأملاح فى الأكل

>• الراحة التامة والتواجد فى مكان مكيف

>• شرب سوائل باردة

>• لا يتم مزاولة اى انشطة عضلية إلا بعد مرور عدة ساعات من توقف التقلصات

فى حالة حدوث طفح حرارى

>• التواجد فى مكان بارد ذو رطوبة قليلة

>• التواجد فى مكان جاف

>• يمكن استخدام مواد البودرة الملطفة للجلد

الأدوية التى تعمل على زيادة حرارة الجسم

>يتم تجنب الأدوية المؤثرة على الصحة النفسية مثل (الهالوبريدول – كلوروبرومازين)، الأدوية المعالجة للشلل الرعاش، المهدئات مثل (فينو ثيازيد)، الأدوية المدرة للبول.

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