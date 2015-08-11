حافظ أبوسعدة:ما يصدر فى غيبة البرلمان "قوانين ضرورة" وليس "الخدمة المدنية"

أكد المحامى والحقوقى حافظ أبو سعدة، أن صدور قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015، صدر فى غيبة البرلمان وكان يجب انتظار تشكيل مجلس النواب لأن هناك اختلافًا حوله، وبعض الجهات تتحرك ضده الآن، على حد قوله.

وأضاف أبو سعدة، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن القوانين التى تصدر فى غيبة البرلمان هى قوانين الضرورة فقط، أما التشريعات التى تنظم حقوقًا للمواطنين يجب أن تنتظر تشكيل المجلس.

كما أكد أن التزام المواطنين بالقانون هو مناقشة ممثليهم القانون، ومراعاة أن يعبر عنهم، وينطبق هذا على القوانين المتعلقة بالمواطنين كقانون الخدمة المدنية.